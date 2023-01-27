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Американські військові знищили ватажка ІДІЛ у Сомалі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Американські військові знищили ватажка ІДІЛ у Сомалі

Фото: U.S. Army Europe and Africa

У результаті операції американські військові знищили в Сомалі одного з ватажків глобальної мережі ІДІЛ Білала аль-Судані.

Про це заявили представники адміністрації США, - пише Укрінформ. 

«Минулої ночі за наказом президента американські військові провели операцію на півночі Сомалі, в результаті якої був ліквідований Білал аль-Судані, ключовий діяч, а також координатор глобальної мережі ІДІЛ», - розповіла посадовиця.

Також знищено десяток членів цього терористичного угруповання. Причому спочатку планувалося захопити терористів живцем, однак вони вчинили запеклий опір - і були вбиті. З американських військових ніхто не постраждав.

За оцінками розвідки США, аль-Судані координував розширення діяльності ІДІЛ на Африканському континенті. Також він фінансував філіали цього угруповання по всьому світу.

Нагадаємо, що раніше в Іраку бойовики ІДІЛ обстріляли селян і цивільний автомобіль.

Також у Держдепі порівняли дії російських військових з ІДІЛ

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Дата публікації
Перегляди
4945
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