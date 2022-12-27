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США посилюють боротьбу з бойовиками ІДІЛ у Сирії

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США посилюють боротьбу з бойовиками ІДІЛ у Сирії

Фото: Associated Press

Під час проведення операцій війска США використовували гелікоптери та іншу військову техніку

США планують збільшити свою військову активність на території Сирії проти бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

У повідомленні вказується, що американські війська у грудні провели не менше десяти рейдів проти бойовиків ІДІЛ, за метою їх захоплення або знищення.

Видання повідомляє, що під час проведення операцій війска США використовували гелікоптери та іншу військову техніку.

Нагадаємо, раніше представник Державного департаменту США у справах Європи Майкл Тірре заявив, що російські військові в Україні мінують цивільні будинки, дитячі іграшки і тіла вбитих, що нагадує тактику бойовиків ІДІЛ.

Крім того, ми раніше інформували, що в Іраку бойовики ІДІЛ обстріляли селян і цивільний автомобіль.

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Дата публікації
Перегляди
87
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