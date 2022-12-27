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Сербія привела свої війська у підвищену боєготовність

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Сербія привела свої війська у підвищену боєготовність

Фото: Associated Press

Водночас це не означає, що це піднімає країну на найвищий рівень дії сербських військовослужбовців

Влада Сербії привела свої війська у стан підвищеної боєготовності на тлі загострення відносин з частково визнаним Косовом.

Про це повідомив голова Міністерства оборони Сербії Мілош Вучевич.

Він зазначив, що наказ про приведення військ у підвищену боєготовність віддав президент Александр Вучич.

"Президент, як головнокомандувач, сьогодні ввечері наказав, щоб збройні сили Сербії були на найвищому рівні бойової готовності, тобто готовності до рівня використання", - вказав посадовець.

Також міністр зазначив, що приведення військ у підвищену боєготовність не означає, що "це піднімає країну на найвищий рівень дії сербських військовослужбовців".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що Росія розпалює конфлікт між частково визнаною державою Косово та Сербією через провал війни в Україні

Крім того, ми раніше інформували, що 11 грудня у Косово місцеві серби та косовська поліція обмінялися пострілами.

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Дата публікації
Перегляди
574
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