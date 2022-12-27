Сербія привела свої війська у підвищену боєготовність

Водночас це не означає, що це піднімає країну на найвищий рівень дії сербських військовослужбовців
Влада Сербії привела свої війська у стан підвищеної боєготовності на тлі загострення відносин з частково визнаним Косовом.
Про це повідомив голова Міністерства оборони Сербії Мілош Вучевич.
Він зазначив, що наказ про приведення військ у підвищену боєготовність віддав президент Александр Вучич.
"Президент, як головнокомандувач, сьогодні ввечері наказав, щоб збройні сили Сербії були на найвищому рівні бойової готовності, тобто готовності до рівня використання", - вказав посадовець.
Також міністр зазначив, що приведення військ у підвищену боєготовність не означає, що "це піднімає країну на найвищий рівень дії сербських військовослужбовців".
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що Росія розпалює конфлікт між частково визнаною державою Косово та Сербією через провал війни в Україні
Крім того, ми раніше інформували, що 11 грудня у Косово місцеві серби та косовська поліція обмінялися пострілами.
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