Завершення війни: Україна планує провести "мирний саміт" в ООН

Кулеба наголосив, що Москва повинна постати перед міжнародним судом за воєнні злочини.

Найближчими місяцями, до кінця лютого, Україна має намір провести "мирний саміт" в Організації Об'єднаних Націй, щоб покласти край війні.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю Associated Press.

Головою саміту має стати генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Коментуючи роль генсека Кулеба сказав: "Антоніу Гутерріш показав себе як ефективний посередник і ефективний учасник переговорів, а головне, як принципова та порядна людина. Тому ми будемо раді його активній участі".

"Організація Об'єднаних Націй могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту, тому що не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення всіх країн", – додав міністр.

Відповідаючи на питання про те, чи запрошуватимуть Росію на саміт, він сказав, що Москва спочатку повинна постати перед міжнародним судом за воєнні злочини.

Також глава МЗС пояснив, що заяви росіян про готовність до переговорів є неправдою, адже їхні дії на полі бою свідчать про протилежне. Він запевнив, що Україна зробить усе можливе, аби виграти війну у 2023 році.

"Будь-яка війна закінчується дипломатичним шляхом. Будь-яка війна закінчується в результаті дій на полі бою і за столом переговорів", – підсумував Кулеба.

Що відомо про спробу виключення Росії із Радбезу ООН

Нагадаємо, що Україна порушила питання про законність перебування Росії у Радбезі ООН. Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що українська сторона має переконливі докази, чому РФ не має права залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй узагалі.

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