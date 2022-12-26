Україна ініціює процес виключення Росії з ООН, – заява МЗС

МЗС України опублікувало заяву, в якій закликає країни ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН.

Про це йдеться у заяві МЗС щодо нелегітимності перебування Російської Федерації в Раді Безпеки ООН та Організації Об’єднаних Націй у цілому.

"Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому", – написано у заяві.

У МЗС зазначають, що Україна ініціює комплексний процес, спрямований на досягнення цілей цієї заяви, та у цьому контексті готова до взаємодії з іншими країнами для спільного захисту Статуту ООН і міжнародного права від руйнівного впливу РФ.

"Росія хибно вважає питання врегульованим, посилаючись на те, що вже з 24 грудня 1991 року, а в публічній площині – з 31 грудня 1991 року в Радбезі ООН з'явилася табличка з її назвою. Насправді, відповідно до Статуту ООН для цього не було і досі немає жодних легітимних підстав", – йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський наполягає на створенні міжнародного спеціального трибуналу для російської владної верхівки до відповідальності до завершення війни РФ проти України.

Конгрес США вніс резолюцію про виключення Росії з Ради безпеки ООН напередодні. Росія має право накласти вето на подібну пропозицію і, як доводить практика, вже неодноразово цим користалась.

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