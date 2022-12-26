У Польщі на Різдво водій-українець загинув під колесами свого ж автобуса: подробиці

У Люблінському воєводстві Польщі 25 грудня автобус на смерть переїхав 55-річного водія, який намагався замінити колесо.

Про це повідомляє Wydarzenia w INTERIA.

За даними видання, трагедія сталась на Різдво на польській національній дорозі №48 між Мощанкою та Коцком. Там водій пасажирського автобуса намагався замінити колесо у транспортному засобі. Раптово автобус рушив та розчавив чоловіка. Українець від отриманих травм помер.

Автобус із пасажирами прямував до України. Частина людей пересіла на інший автобус, решта пасажирів чекали посеред траси, для них встановили намет. Згодом людей відправили у тепле місце, де вони чекали, поки ремонтують автобус.

Причини трагедії розслідує польська поліція.

Нагадаємо, у Польщі в населеному пункті Корчова прикордонники витягували з вікна автомобіля 37-річного українця, який порушив правила дорожнього руху. Він намагався швидко виїхати до України.

Також у Польщі біля пункту пропуску в серйозній ДТП постраждало багато українців.

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