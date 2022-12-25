Видурюють номер PESEL і беруть кредити: українців у Польщі попередили про шахраїв

Українцям також пояснили, як вберегтися від шахраїв.

У Польщі активізувалися телефонні шахраї, які видурюють в громадян, і українців, зокрема, їхні номери PESEL (польський аналог українського ідентифікаційного коду).

Про це заявили фахівці ChronPESEL.pl та Реєстру державного боргу, пише nashapolsha.pl.

Оскільки у Польщі PESEL необхідний під час відвідин багатьох установ і навіть у лікарнях, злодії користуються цим. Вони телефонують і представляються робітниками банків, постачальниками електроенергії або інтернет-провайдерами.

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“Відсутність обережності у таких ситуаціях може призвести до вимагання грошей або іншого використання наших даних. До нас може прийде запит на оплату дорогого електронного обладнання, Інтернет-контракту або непогашених платежів по кредиту", – каже Бартломей Дрозд, експерт сайту ChronPESEL.pl.

Громадян закликають у кожному такому випадку звертатися до компанії чи установи, з якою нібито спілкувалися. Сам факт того, що співрозмовник посилався на банк, не повинен знижувати пильність.

Згідно з дослідженням ChronPESEL.pl і Реєстру державного боргу, 87% опитаних поляків та українців в Польщі кажуть, що завжди перевіряють, якими даними діляться, натомість 13% респондентів заявили, що не перевіряють, яку інформацію передають іншим особам.

Крім того, 27% респондентів в Польщі надають номер PESEL, не вважаючи це загрозою своїх персональних даних, та підозрою до шахрайства.

Найменше уваги приділяють цьому молодь (18-24 роки), з яких більшість визнають, що не перевіряють, що відбувається з їхніми даними після того, як довіряють їх певній компанії.

Дослідження на замовлення ChronPESEL.pl та Реєстру державного боргу під назвою "Де наша особиста інформація?" було проведено за допомогою методу CAWI на репрезентативній групі з 1017 респондентів IMAS International (PAP).

Нагадаємо, українці, які після початку повномасштабного вторгнення знайшли прихисток у Польщі, масово скаржаться на скасування спецстатусів UKR, які оформляють завдяки PESEL. Що сталося і як відновити втрачений статус UKR, читайте тут.

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