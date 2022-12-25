Звичайний ранок у Росії: на Кубані спалахнув черговий торговий центр

У Росії чергова пожежа. Тепер на Кубані палає торговий центр.

На Кубані спалахнув великий ТЦ "Вега". Вогнем охоплено площу близько однієї тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

На кадрах, що розповсюдилися в Мережі, видно, що вогонь охопив два поверхи. Полум'я спалахнуло настільки потужно, що потріскали шибки і розплавились перекриття. У РФ поки не знають, що спричинило пожежу. Про постраждалих також нічого не відомо.

Водночас у ЗСУ вже відреагували на чергову пожежу в Росії: "На болотах все стабільно".

СтратКом ЗСУ повідомляє, що спалахнув ТЦ у станиці Тбіліській на вулиці Жовтневій. Горів другий поверх магазину одягу, вогонь охопив 1 тис. кв. метрів.

Нагадаємо, раніше 24 грудня у російському Мурманську спалахнула пожежа на базі постачання "Фактор", охоплена вогнем площа становить 500 кв. м.

Палала нещодавно і Москва. Там горіла одна з військових частин. Пожежа сталася вночі проти 23 грудня на території гаражних боксів.

Читайте також: