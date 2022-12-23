Знову пожежа у Москві: спалахнула військова частина (відео)

Поки що інформації про причини займання немає.
У Москві горіла одна з військових частин. Пожежа сталася вночі проти 23 грудня на території гаражних боксів.
На місці події працюють екстрені служби, повідомляє Телеграм-канал.
Вогонь поширився одноповерховими боксами на території частини. Площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів.
Рятувальники підтвердили факт пожежі. Уточнили, що заявка надійшла на пульт чергового о 23:45 за місцевим часом. Даних про постраждалих поки не повідомляють.
Пожежі та вибухи в РФ
10 грудня у центрі Москви загорілася старовинна садиба.
9 грудня у Рязані стався вибух у двоповерховому житловому будинку. Внаслідок вибуху обвалилися перекриття між першим та другим поверхами, дві квартири отримали значні пошкодження.
У ніч проти 9 грудня почалася велика пожежа у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області.
У російській Пермі 30 листопада горіла ТЕЦ-9, що забезпечує енергопостачання нафтопереробного виробництва та є одним з основних джерел тепла для лівобережної частини міста
Протягом останніх днів в Росії також сталися вибухи на аеродромах.
Читайте також: