Знову пожежа у Москві: спалахнула військова частина (відео)

Поки що інформації про причини займання немає.

У Москві горіла одна з військових частин. Пожежа сталася вночі проти 23 грудня на території гаражних боксів.

На місці події працюють екстрені служби, повідомляє Телеграм-канал.

Вогонь поширився одноповерховими боксами на території частини. Площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів.

Рятувальники підтвердили факт пожежі. Уточнили, що заявка надійшла на пульт чергового о 23:45 за місцевим часом. Даних про постраждалих поки не повідомляють.

Пожежі та вибухи в РФ

10 грудня у центрі Москви загорілася старовинна садиба.

9 грудня у Рязані стався вибух у двоповерховому житловому будинку. Внаслідок вибуху обвалилися перекриття між першим та другим поверхами, дві квартири отримали значні пошкодження.

У ніч проти 9 грудня почалася велика пожежа у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області.

У російській Пермі 30 листопада горіла ТЕЦ-9, що забезпечує енергопостачання нафтопереробного виробництва та є одним з основних джерел тепла для лівобережної частини міста

Протягом останніх днів в Росії також сталися вибухи на аеродромах.

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