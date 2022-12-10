У центрі Москви сталася пожежа – горіла історична будівля (відео)

У суботу вранці, 10 грудня, у центрі Москви загорілася двоповерхова старовинна садиба Лопухіних кінця XVII століття, яка розташована у Малому Знам'янському провулку, поряд із Пушкінським музеєм.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

Наразі відомо, що горіло міжповерхове перекриття між другим поверхом і горищем. Пожежу локалізували на площі 50 кв. м.

Як пишуть ЗПМ, під час гасіння один із пожежників потрапив під обвалення перекриттів. Його вивели із будівлі та передали медикам.

Серед версій пожежі розглядається несправність електропроводки.

"Особняк садиби Лопухіних було закрито на реконструкцію. Він мав стати частиною "музейного кварталу". Однак у момент пожежі роботи в будівлі не проводились", - йдеться у повідомленні.

кадры тушения пожара в старинном здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке в Москве.

Усадьба Лопухиных — комплекс, построенный в конце XVII века Фёдором Лопухиным на территории Белого города.



Предлагаю незамедлительно на этом месте К строительству человейника pic.twitter.com/B4GbaUHU1B — Дауд (@vsKpA3GnvjP6kws) December 10, 2022

В Москве - горит усадьба Лопухиных, где ранее располагался Музей Рерихов, а сейчас музей изобразительных искусств имени Пушкина pic.twitter.com/OK5ODoo6NG — ARSEN (@Ars7513) December 10, 2022

В Малом Знаменском переулке в Москве загорелась усадьба Лопухиных — здание конца XVII века, которое принадлежит центру Рериха. pic.twitter.com/QWfAgZOf2I — Рустем Адагамов (@adagamov) December 10, 2022

Що відомо про нещодавні пожежі у Росії

У п'ятницю, 9 грудня, у Рязані стався вибух у двоповерховому житловому будинку. Один із мешканців варив самогон. Внаслідок вибуху обвалилися перекриття між першим та другим поверхами, дві квартири отримали значні пошкодження.

У ніч проти 9 грудня почалася велика пожежа у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області.

Протягом останніх днів в Росії також сталися вибухи на аеродромах.

А у російському Барнаулі сталася пожежа на шинному заводі.

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