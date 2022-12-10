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У центрі Москви сталася пожежа – горіла історична будівля (відео)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
1030
Час на прочитання
2 хв
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У центрі Москви сталася пожежа – горіла історична будівля (відео)

Фото: скриншот з відео

У Москві загорілась двоповерхова старовинна садиба кінця XVII століття.

У суботу вранці, 10 грудня, у центрі Москви загорілася двоповерхова старовинна садиба Лопухіних кінця XVII століття, яка розташована у Малому Знам'янському провулку, поряд із Пушкінським музеєм.   

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

Наразі відомо, що горіло міжповерхове перекриття між другим поверхом і горищем. Пожежу локалізували на площі 50 кв. м.

Як пишуть ЗПМ, під час гасіння один із пожежників потрапив під обвалення перекриттів. Його вивели із будівлі та передали медикам.

Серед версій пожежі розглядається несправність електропроводки. 

"Особняк садиби Лопухіних було закрито на реконструкцію. Він мав стати частиною "музейного кварталу". Однак у момент пожежі роботи в будівлі не проводились", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про нещодавні пожежі у Росії 

У п'ятницю, 9 грудня, у Рязані стався вибух у двоповерховому житловому будинку. Один із мешканців варив самогон. Внаслідок вибуху обвалилися перекриття між першим та другим поверхами, дві квартири отримали значні пошкодження.

У ніч проти 9 грудня почалася велика пожежа у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області.

Протягом останніх днів в Росії також сталися вибухи на аеродромах. 

А у російському Барнаулі сталася пожежа на шинному заводі.

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Дата публікації
Перегляди
1030
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