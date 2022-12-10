Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В центре Москвы произошел пожар – горело историческое здание (видео)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
427
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В центре Москвы произошел пожар – горело историческое здание (видео)

Фото: скриншот с видео

В Москве загорелась двухэтажная старинная усадьба конца XVII века.

В субботу утром, 10 декабря, в центре Москвы загорелась двухэтажная старинная усадьба Лопухиных конца XVII века, расположенная в Малом Знаменском переулке, рядом с Пушкинским музеем.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

Пока известно, что горело межэтажное перекрытие между вторым этажом и чердаком. Пожар был локализован на площади 50 кв. м.

Как пишут СМП, во время тушения один из пожарных попал под обрушение перекрытий. Его вывели из здания и передали врачам.

В числе версий пожара рассматривается неисправность электропроводки.

"Особняк усадьбы Лопухиных был закрыт на реконструкцию. Он должен был стать частью "музейного квартала". Однако в момент пожара работы в здании не проводились", — говорится в сообщении.

Что известно о недавних пожарах в России

В пятницу, 9 декабря, в Рязани произошел взрыв в двухэтажном жилом доме. Один из жителей варил самогон. В результате взрыва обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, две квартиры получили значительные повреждения.

В ночь на 9 декабря начался большой пожар в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области.

В последние дни в России также произошли взрывы на аэродромах.

А в российском Барнауле произошел пожар на шинном заводе.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
427
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация