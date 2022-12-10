В центре Москвы произошел пожар – горело историческое здание (видео)

В субботу утром, 10 декабря, в центре Москвы загорелась двухэтажная старинная усадьба Лопухиных конца XVII века, расположенная в Малом Знаменском переулке, рядом с Пушкинским музеем.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

Пока известно, что горело межэтажное перекрытие между вторым этажом и чердаком. Пожар был локализован на площади 50 кв. м.

Как пишут СМП, во время тушения один из пожарных попал под обрушение перекрытий. Его вывели из здания и передали врачам.

В числе версий пожара рассматривается неисправность электропроводки.

"Особняк усадьбы Лопухиных был закрыт на реконструкцию. Он должен был стать частью "музейного квартала". Однако в момент пожара работы в здании не проводились", — говорится в сообщении.

тушения пожара в старом здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке в Москве.

Усадьба Лопухиных – комплекс, построенный в конце XVII века Федором Лопухиным на территории Белого города.



К строительству человека pic.twitter.com/B4GbaUHU1B — Дауд (@vsKpA3GnvjP6kws) December 10, 2022

В Москве горит усадьба Лопухиных, где раньше располагался Музей Рерихов, а сейчас музей изобразительных искусств имени Пушкина pic.twitter.com/OK5ODoo6NG — ARSEN (@Ars7513) December 10, 2022

В Малом Знаменском переулке в Москве загорелась усадьба Лопухиных — здание конца XVII века, принадлежащее центру Рериха. pic.twitter.com/QWfAgZOf2I — Рустем Адагамов (@adagamov) December 10, 2022

Что известно о недавних пожарах в России

В пятницу, 9 декабря, в Рязани произошел взрыв в двухэтажном жилом доме. Один из жителей варил самогон. В результате взрыва обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, две квартиры получили значительные повреждения.

В ночь на 9 декабря начался большой пожар в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области.

В последние дни в России также произошли взрывы на аэродромах.

А в российском Барнауле произошел пожар на шинном заводе.

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