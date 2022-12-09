Взрыв самогонного аппарата в Рязани разнес двухэтажный дом: видео

В результате неудачного самогоноварения пострадали по меньшей мере двое жителей дома, одного из них взрывной волной выбросило на улицу.

В пятницу, 9 декабря, в российском городе Рязани произошел взрыв в двухэтажном жилом доме. Причиной ЧП стало то, что один из жителей варил самогон. В результате взрыва обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, две квартиры получили значительные повреждения.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя видео с места происшествия.

По информации экстренных служб, в результате взрыва пострадали по меньшей мере два человека. Под завалами могут оставаться еще люди. Причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата.

Наибольшие повреждения получил 29-летний владелец самогонного аппарата, его госпитализировали с термическим ожогом лица, груди, рук и ног 2-3 степени, сейчас он в тяжелом состоянии в больнице.

Его сосед в момент взрыва играл в компьютер в другой квартире, взрывной волной его выбросило на улицу, откуда его забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ожогами лица в состоянии средней тяжести.

По словам представителя экстренной службы, пожара в результате взрыва не произошло.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону местных жителей испугали звуки взрывов и следы в небе.

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