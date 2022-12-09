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Взрывы под Москвой: в ТЦ "Мега Химки" произошел масштабный пожар (видео)

Взрывы под Москвой: в ТЦ "Мега Химки" произошел масштабный пожар (видео)

Фото: pixabay.com

Под Москвой произошел сильный пожар в торговом комплексе, площадь составляет 7 тысяч квадратных метров.

В ночь на 9 декабря начался большой пожар в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области.

Об этом пишет пропагандистское издание РБК.

Сотрудники экстренных служб сказали, что в гипермакете произошел взрыв, после которого началось обрушение конструкций. Сообщается, что ТЦ сгорел дотла.

Региональное управление чрезвычайников уточнило, что площадь пожара составляла 7 тысяч квадратных метров, он получил четвертую категорию сложности – одну из самых высоких.

В МЧС РФ отметили, что загорелась крыша гипермаркета "OBI". По предварительным данным, пострадавших нет.

Возле Лондонского моста произошел пожар

Возле Лондонского моста произошел пожар

Напомним:

  • в Москве вспыхнул пожар на Микояновском мясокомбинате вечером 2 декабря
  • в российской Перми 30 ноября горела ТЭЦ-9, обеспечивающая энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и являющаяся одним из основных источников тепла для левобережной части города
  • 29 ноября в Курской области раздались звуки взрывов и возникли проблемы с электроэнергией

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