Под Москвой произошел сильный пожар в торговом комплексе, площадь составляет 7 тысяч квадратных метров.

В ночь на 9 декабря начался большой пожар в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области.

Об этом пишет пропагандистское издание РБК.

Сотрудники экстренных служб сказали, что в гипермакете произошел взрыв, после которого началось обрушение конструкций. Сообщается, что ТЦ сгорел дотла.

Региональное управление чрезвычайников уточнило, что площадь пожара составляла 7 тысяч квадратных метров, он получил четвертую категорию сложности – одну из самых высоких.

В МЧС РФ отметили, что загорелась крыша гипермаркета "OBI". По предварительным данным, пострадавших нет.

Возле Лондонского моста произошел пожар

Напомним: