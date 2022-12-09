Взрывы под Москвой: в ТЦ "Мега Химки" произошел масштабный пожар (видео)

Под Москвой произошел сильный пожар в торговом комплексе, площадь составляет 7 тысяч квадратных метров.
В ночь на 9 декабря начался большой пожар в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области.
Об этом пишет пропагандистское издание РБК.
Сотрудники экстренных служб сказали, что в гипермакете произошел взрыв, после которого началось обрушение конструкций. Сообщается, что ТЦ сгорел дотла.
Региональное управление чрезвычайников уточнило, что площадь пожара составляла 7 тысяч квадратных метров, он получил четвертую категорию сложности – одну из самых высоких.
В МЧС РФ отметили, что загорелась крыша гипермаркета "OBI". По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним:
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