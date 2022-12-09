Говоря о разных целях в Украине Путин пытается запутать Запад — ISW

Путин может намеренно дистанцироваться в своей риторике от нереалистичных требований националистов

Российские власти не отказались от своих максималистических планов в Украине, несмотря на заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что цель нынешней войны захватить только четыре украинских области.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны.

Песков заявил, что основная цель заключалась не в аннексии территории Украины, которые сейчас не находятся под контролем российских войск, поскольку "имеет еще много работы" для полной оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, Песков заявил, что РФ не меняли основные цели "спецоперации", которыми были и остаются "денацификация" и "демилитаризация" Украины. Таким образом Россия подтвердила, что добивается смены власти в Украине и ликвидации сил, чтобы в будущем некому было противостоять новым атакам России.

Иными словами, все цели Кремля остаются неизменными по сравнению с поставленными после выхода России из-под Киева.

Однако кремлевские сообщения, ориентированные на Запад, продолжают слить провоенное сообщество блоггеров, все чаще обвиняющих Кремль в отклонении от своих первоначальных военных целей в Украине.

Путин может намеренно дистанцироваться в своей риторике от нереалистичных требований националистов по военным действиям России в Украине.

Напомним, ранее бывший спецпредставитель США по Украине посол Курт Волкер заявил, что Страны Запада должны думать, как получить от России гарантии безопасности, потому что она угрожает всей Европе, а не искать способы удовлетворить требования Кремля.

Кроме того, мы ранее информировали, что постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в проведении переговоров, а хочет получить время для того, чтобы подтянуть силы и перевооружить свою армию для нового нападения на Украину.

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