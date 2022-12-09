Говорячи про різні цілі в Україні Путін намагається заплутати Захід - ISW

Путін може навмисно дистанціюватися у своїй риториці від нереалістичних вимог націоналістів

Російська влада не відмовилась від своїх максималістичних планів в України, попри заяви прессекретаря президента РФ Дмитра Пескова, що мета нинішньої війни захопити тільки чотири українських області.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

Пєсков заявив, що основна ціль полягала не в анексії території України, які зараз не знаходяться під контролем російських військ, оскільки "має ще багато роботи" для повної окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, Пєсков заявив, що РФ не змінювали основні цілі "спецоперації", якими були і лишаються "денацифікація" та "демілітаризація" України. Таким чином Росія підтвердила, що домагається зміни влади в Україні та ліквідації сил, щоб у майбутньому не було кому протистояти новим атакам Росії.

Іншими словами, всі цілі Кремля залишаються незмінними порівняно з тими, що були поставлені після виходу Росії з-під Києва.

Проте кремлівські повідомлення, орієнтовані на Захід, продовжують злити провоєнну спільноту блогерів, які дедалі частіше звинувачують Кремль у відхиленні від своїх початкових військових цілей в Україні.

Путін може навмисно дистанціюватися у своїй риториці від нереалістичних вимог націоналістів щодо воєнних дій Росії в Україні.

Нагадаємо, раніше колишній спецпредставник США з питань України посол Курт Волкер заявив, що Країни Заходу повинні думати, як отримати від Росії гарантії безпеки, бо вона загрожує всій Європі, а не шукати способи задовольнити вимоги Кремля.

Крім того, ми раніше інформували, що постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у проведенні переговорів, а хоче лише отримати час для того, щоб підтягнути сили та переозброїти свою армію для нового нападу на Україну.

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