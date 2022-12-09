Россияне продолжают наступательные действия в районе Бахмута: карта боев

В течение 8 декабря российские войска атаковали позиции украинских защитников в районе Бахмута.

Об этом свидетельствуют данные американского Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что украинские военные отражали атаки российских оккупантов в 27 км к северо-востоку от Бахмута возле Белогоровки, Берестового, Яковлева, Бахмутского, а также в пределах 22 км к югу от Бахмута вблизи Опросного, Курдюмовки и Майорска.

В свою очередь российские пропагандисты сообщают, что в настоящее время боевики ППК "Вагнера" проводят зачистку населенного пункта Яковлевка, который якобы россияне захватили еще 7 декабря.

Также в Донецкой области российские захватчики продлили наступательные действия в районе города Авдеевка-Донецк.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские атаки в пределах 37 км юго-западнее Авдеевки в районе Марьинки и Новомихайловки. Российские военные блоггеры утверждали, что 11-й полк народной милиции так называемой "ДНР" отразил украинскую контратаку под Водяным, а батальоны "Спарта" и "Сомали" отразили украинскую контратаку под Песками. Российские и украинские источники опубликовали кадры, на которых видно, как российские силы обстреливают зажигательными боеприпасами украинские позиции вблизи Авдеевки.

Напомним, ранее эксперт Украинского института будущего Иван Ступак объяснил, зачем оккупанты пытаются всеми силами захватить Бахмут.

Активные боевые действия на Бахмутском направлении продолжаются с мая 2022 года. Кремлевская пропаганда неоднократно заявляла, что военные РФ уже вроде бы вошли в город, но ВСУ продолжают стойко держать оборону. Российская регулярная армия и наемники ППК "Вагнер" несут большие потери. Кадры обороны Бахмута в Сети сравнивают с фотографиями времен Первой мировой войны.

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