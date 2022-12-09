Астрологический прогноз на 9 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время благоприятно для небольших дел – более сложные лучше отложить на потом, но, чем бы человек сегодня ни занимался, ему важно избегать разрушений, даже если конечная их цель является благой и благородной.
Символ дня: голубь – символ мира.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: серый, серебристый, перламутровый, жемчужно-голубой.
Счастливые камни дня: жемчуг (всех цветов, кроме черного), турмалин, чароит.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: наиболее распространены в этот день болезни, связанные с кровью, к тому же в этот день, как правило, понижается ее свертываемость, поэтому необходимо отказаться любых – даже самых простых – хирургических операций, а любую ранку необходимо тщательно обрабатывать.
Питание дня: голодать нежелательно, но и переедать не рекомендуется – мясо и грибы лучше заменить рыбой.
Сны дня: сновидения нынешней ночи могут быть вещими при одном условии: заложенные в них символы и подсказки необходимо правильно расшифровать.
Стрижка дня: день неблагоприятен не только для стрижки, но и для любых других манипуляций и процедур с волосами.
Афоризм дня: "Порой люди ошибаются в анализе событий, потому что ограничиваются единственной точкой зрения, которая кажется очевидной" (Бернар Вербер).
Ангел-хранитель дня: Эдор – помогает принимать правильные решения в запутанных житейских ситуациях.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие очищающую силу воды.
Табу дня: нежелательно общаться с неприятными и агрессивно настроенными людьми – конфликт в таком случае неизбежен.
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