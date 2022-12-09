Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 9 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
106
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 9 декабря

Фото: Credits

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время благоприятно для небольших дел – более сложные лучше отложить на потом, но, чем бы человек сегодня ни занимался, ему важно избегать разрушений, даже если конечная их цель является благой и благородной. 

Символ дня: голубь – символ мира. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: серый, серебристый, перламутровый, жемчужно-голубой. 

Счастливые камни дня: жемчуг (всех цветов, кроме черного), турмалин, чароит. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: наиболее распространены в этот день болезни, связанные с кровью, к тому же в этот день, как правило, понижается ее свертываемость, поэтому необходимо отказаться любых – даже самых простых – хирургических операций, а любую ранку необходимо тщательно обрабатывать. 

Питание дня: голодать нежелательно, но и переедать не рекомендуется – мясо и грибы лучше заменить рыбой. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут быть вещими при одном условии: заложенные в них символы и подсказки необходимо правильно расшифровать. 

Стрижка дня: день неблагоприятен не только для стрижки, но и для любых других манипуляций и процедур с волосами. 

Афоризм дня: "Порой люди ошибаются в анализе событий, потому что ограничиваются единственной точкой зрения, которая кажется очевидной" (Бернар Вербер). 

Ангел-хранитель дня: Эдор – помогает принимать правильные решения в запутанных житейских ситуациях. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие очищающую силу воды. 

Табу дня: нежелательно общаться с неприятными и агрессивно настроенными людьми – конфликт в таком случае неизбежен. 

Читайте также:

Как должно выглядеть нормальное укрытие и что там должно быть

Как должно выглядеть нормальное укрытие и что там должно быть

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
106
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация