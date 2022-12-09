Астрологічний прогноз на 9 грудня

Плануючи свій день ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий для невеликих справ – більш складні краще відкласти на потім, але, чим би людина сьогодні не займалася, їй важливо уникати руйнувань, навіть якщо їхня кінцева мета є благою і благородною.

Символ дня: голуб – символ миру.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: сірий, сріблястий, перламутровий, блакитний.

Щасливі камені дня: перли (всіх кольорів, окрім чорного), турмалін, чароїт.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: найбільш поширені цього дня хвороби, пов'язані з кров'ю, до того ж цього дня, як правило, знижується її згортання, тому необхідно відмовитися від будь-яких – навіть найпростіших – хірургічних операцій, а будь-яку ранку необхідно ретельно обробляти.

Харчування дня: голодувати небажано, але й переїдати не рекомендується – м'ясо та гриби краще замінити рибою.

Сни дня: сновидіння цієї ночі можуть бути промовистими за однієї умови: закладені в них символи та підказки необхідно правильно розшифрувати.

Стрижка дня: день несприятливий не лише для стрижки, але й для будь-яких інших маніпуляцій та процедур із волоссям.

Афоризм дня: "Іноді люди помиляються в аналізі подій, тому що обмежуються єдиною точкою зору, яка здається очевидною" (Бернар Вербер).

Ангел-охоронець дня: Едор – допомагає ухвалювати правильні рішення у заплутаних життєвих ситуаціях.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали та обряди, що використовують очищувальну силу води.

Табу дня: небажано спілкуватися з неприємними та агресивно налаштованими людьми – конфлікт у такому разі неминучий.

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