Китайський гороскоп на 2023 рік

Про те, що він принесе дванадцяти знакам китайського гороскопу, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Щур (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

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Щур є антагоністом Кролика – точніше, його другої іпостасі – Кота. Він "полює" на Пацюка і може чекати на неї в будь-якому місці: з'їсти, зрозуміло, не з'їсть, але неприємностей цілком може завдати. Що робити представниці цього тотему – поставити життя на паузу? У жодному разі. Потрібно просто виявити ті якості, які відрізняють її від інших представників китайського гороскопу – обережність та передбачливість, тоді все складеться вдало. Над кожним своїм кроком Щуру наступного року доведеться думати не два, як завжди, а чотири рази, і він завжди буде у виграші.

Бик (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

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Бику з Кроликом ділити нічого: вони пасуться на різних "пасовищах", ніде не перетинаються, тому часто взагалі забувають існування одне одного. Втім, це не означає, що Бик наступного року може коїти все, що його душі завгодно: зірки пропонують йому зосередитися на тому, що він уміє робити найкраще – роботі. Чим глибше йому вдасться в неї поринути, тим краще: по-перше, будучи зайнятим, він зможе уникнути неприємностей, від яких ніхто не застрахований, а по-друге, йому вдасться досягти серйозних кар'єрних висот і, як наслідок, трохи заробити.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

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Тигрів очікує загалом досить непоганий рік, але – за однієї умови: їм не варто встрявати у сумнівні заходи, які б дивіденди – як моральні, так і матеріальні – йому за це не обіцяли. Проблеми Тигру потрібно вирішувати в міру їхнього виникнення, якщо таких не виявиться, то й турбуватися їм нема про що — не варто брати на себе зайвий клопіт, ніхто цього не оцінить. Більше того, 2023-го Тигру необхідно якнайбільше відпочивати – хоч на березі моря, хоч із книжкою на дивані – і накопичувати сили для наступного року, який обіцяє бути для них вдалим.

Кролик (Кіт) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

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Кролик, будучи господарем року, може розраховувати на розташування зірок, яке торкнеться всіх сфер їхнього життя та діяльності. Образно кажучи, зірки приготували їм затишну "клітину" з теплою "підстилкою" і багато-багато смачного "капустяного листя" – до того ж не тільки в прямому, а й у переносному значенні слова. Загалом він цілком може розраховувати на спокійне і комфортне існування, яке так цінує. Якщо ж він захоче здійснити любовні подвиги або задумає зробити кар'єрний ривок, енергії року і в цьому йому сприятимуть, тож дуже важливо не втрачати вдалий момент завдовжки у рік.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

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Дракони, уявлення про щасливе життя у якого вкладаються у відому формулу "шик, блиск, краса", залишаться задоволені роком, що наступає — він догодить їм у всьому. Насамперед надасть можливість сяяти – до того ж як у прямому, так і в переносному значенні. Будь-який вихід Дракона "в люди" виявиться яскравим і незабутнім — ним будуть захоплюватися, а його стиль в одязі та манері поведінки — копіювати. Але й найголовніше – у нього з'явиться можливість у публічних виступах переконати у своїй точці зору будь-яку аудиторію, чим треба скористатися політикам, викладачам та людям мистецтва.

Змія (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

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Змія, незважаючи на свою холоднокровність, протягом всього наступного року відчуватиме гарячі почуття – така палкість стане для неї своєрідним подарунком від Кролика, який, пам'ятаючи про те, що змії охоче їдять його побратимів, зробить усе, щоб задобрити її. Найімовірніше, Змія знайде вихід своїм позитивним емоціям у пристрасному романі, який спалахне у житті представників цього тотему, незалежно від віку та сімейного стану. Останні цілком можуть піти зі старої сім'ї, особливо якщо останнім часом вона була чисто номінальною, і набути нову — за рік вони встигнуть і те, і те.

Кінь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

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На Коня, до якого Кролик ласкавий, чекає в усіх сенсах приємний час, коли всі сфери його життя будуть максимально врівноважені — жодна не стане "випирати" і розвиватися на шкоду іншій. На роботі – кар'єрне зростання, у сім'ї – мир і лад, у фінансовому сенсі – все гаразд: можна без перебільшення сказати, що йому у цей час позаздрить багато хто. Головне, не забувати, що всі ці моральні та матеріальні блага прийдуть до Коня лише в тому разі, якщо він не спочиватиме на лаврах, а працюватиме, набуваючи нових професійних знань та навичок і грамотно вибудовуючи стосунки.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

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Козу нарешті гідно оцінять – до того ж як начальство і колеги, так і члени сім'ї, які звикли сприймати всі її чесноти як належне. Вона з приємним подивом виявить, що на її думку зважають, а до її порад дослухаються, що має не тільки потішити її самолюбство, а й підштовхнути до відповідальних кроків у професійному плані. Оскільки будь-яку професійну пропозицію, висловлену Козою, начальство сприйме з небаченим ентузіазмом, варто скористатися щасливим шансом, щоб реалізувати важливий проєкт, який принесе і гроші, і популярність.

Мавпа (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

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На Мавпу, спритністю якої Кролик захоплюється, чекає в усіх сенсах гарний рік, але їй доведеться вибирати, на який бік свого життя та діяльності треба звернути увагу – навіть така спритна особа, як вона, скрізь не встигне. Тому ті Мавпи, для яких понад усе їхня професійна діяльність, мають зосередитися лише на роботі – у такому разі їм вдасться досягти воістину грандіозних успіхів, про які ще рік тому вони навіть мріяти не могли. Ну а ті, хто вибере особисте життя, зможуть похвалитися зразковою родиною та справжньою ідилією у стосунках.

Півень (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

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Півень, незважаючи на не найкращі стосунки з Кроликом, зможе перевести дух після року Тигра, який став одним із найнепростіших у його житті. Головне завдання Півня в поточному році – відпочити і набратися сил, які незабаром йому знадобляться. Зрозуміло, це не означає, що можна розслабитися та забути про все на світі – професійних, сімейних та домашніх обов'язків ніхто не скасує, ними потрібно займатися так само активно, як і раніше. А ось якихось визначних подій очікувати не варто – у цей час вони оминуть Півня, але в "тихому щасті вікнами в садок" йому життя точно не відмовить.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

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Собака, вірність і відданість якої імпонує Кролику, повинен використовувати наступний рік для перепочинку: його господар принесе в життя всього людства світ — або хоча б перемир'я, а це означає, що бійцівські якості представника цього тотема тимчасово виявляться незатребуваними. Чому б не використовувати цей час для того, щоб залікувати — "зализати" — свої моральні та фізичні рани? Самотні Собаки з великою часткою ймовірності зустрінуть нарешті кохання всього свого життя – ту саму, єдину і неповторну, на яку вони так довго чекали і тепер знайшли.

Свиня (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2018)

Фото: Getty Images

У Свині рік складеться рівно і гладко – у жодній зі сфер її життя та діяльності особливих ускладнень не передбачається, щоправда, з одним винятком – вона повинна уникати судових позовів та процесів, навіть якщо її залучатимуть туди як свідок. Велика ймовірність того, що безпристрасна Феміда виявиться не на їхньому боці, а це може ускладнити практично безхмарне існування представниці тотема. У зв'язку з цим зірки наполегливо рекомендують Свині вирішувати всі питання миром, а в іншому дотримуватися принципу "нічого не бачу, нічого не чую, нічого нікому не скажу".

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