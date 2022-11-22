Гороскоп кохання на грудень 2022 року

У грудні люди стають добрішими одне до одного, вислуховують і надають реальну допомогу з розрахунком на взаємність. Звертаючись за підтримкою до представників протилежної статі, більшість проблем вирішуються якнайкраще. Однак, завищені очікування заважають зберігати міцні взаємини, тому намагайтеся реально дивитися на речі та враховувати зовнішню атмосферу в країні та світі.

Перша декада грудня є сприятливою для романтики, нових знайомств, творчості. Чоловіки та жінки прагнуть вийти за межі встановлених рамок, до свободи та нового досвіду. Спільні подорожі допомагають зміцнити взаємини та відкрити нові обрії. Любовна енергія – на підйомі, настав час діяти.

У другій та третій декадах місяця загальне психологічне тло змінюється, що сприяє спокійному прояву почуттів та бажань. У парних стосунках з'являються спільні цілі, є діалог і бажання перейти на новий етап взаємин. Це час дипломатії та укладання спілок, офіційного оформлення партнерських зв'язків.

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ОВЕН

Ваші дії, як хороші так і не дуже, значно впливають на наявні взаємини. Упродовж місяця виявляються проблемні теми та слабкі місця у стосунках, але це дозволяє вчасно виправити ситуацію. Все у ваших руках – виявіть ініціативу, сформулюйте те, що вас хвилює, та почніть працювати у напрямку гармонізації особистого життя. Дозвольте партнеру висловити свої побажання та знайдіть компроміс. Не втрачайте нові можливості!

ТЕЛЕЦЬ

Важлива тема у грудні – незалежність та можливість проявити свою індивідуальність. Партнер може не зрозуміти ваших прагнень, що створює певні складнощі в особистих стосунках. До кінця місяця суперечності, що виникають, повинні зникнути, ви зможете крокувати вперед рішуче і сміливо, відчуваючи емоційну підтримку коханої людини. Обставини складаються якнайкраще для того, щоб відновити дорогі вам стосунки.

БЛИЗНЯТА

Сприятливий місяць, особливо для тих, хто шукає ідеального партнера. Дозвольте собі зайнятися тим, що вам найбільше подобається і бути там, де хочеться. Всесвіт дає вам шанс круто повернути своє життя у бажаному напрямку, зустріти свою другу половинку та створити сім'ю. Сімейні, давно усталені взаємини набувають другого дихання. Залучайте одне одного до побутових справ, обговорюйте витрати та готуйтеся до новорічних свят – все це допоможе зміцнити навіть найпроблемніші стосунки.

РАК

З'являється безліч шансів наблизитися до бажаного успіху, зокрема у сфері особистих взаємин. Знайомтеся з новими людьми, спробуйте робити те, чим ви ніколи раніше не займалися, зрештою, оновіть свій гардероб або займіться спортом! Це дасть вам натхнення, віру в себе та підвищення самооцінки. Будьте готові до приємних зустрічей із друзями або колишніми партнерами, романтики та кардинальних змін у сімейному житті рішуче на краще.

ЛЕВ

Ви відчуваєте сильне бажання йти вперед і отримувати результати негайно, підштовхуючи партнера, проте це може призвести до серйозних конфліктів. Намагайтеся діяти злагоджено, якщо хочете досягти успіху в соціальній сфері та зберегти особисті взаємини. Протягом місяця ділові стосунки можуть перерости у любовний зв'язок, службовий роман. Важливу пораду вам може дати представник протилежної статі. Завдяки взаємній симпатії вирішуються фінансові питання.

ДІВА

Виробничі проблеми зближують із діловими партнерами протилежної статі. Активне соціальне життя, суспільні взаємини сприяють доленосним зустрічам, які можуть змінити ваше життя. Співпраця та колективна діяльність сприятливі для вас у всіх сенсах, особливо для набуття гармонії в особистому житті. У сімейному житті відбуваються приємні події, можна вирішувати майнові питання або суперечливі питання, пов'язані зі спадщиною.

ТЕРЕЗИ

Важливий період для любовної сфери, довкола вас відбувається безліч подій. Ви опиняєтесь у незвичайних обставинах, і це впливає на сферу взаємин. Минуле тисне на психіку, відчувається втома та сильне бажання змінити своє життя. З'являються спокуси, нові цікаві люди у вашому оточенні. Не приймайте остаточних рішень цього місяця. Спробуйте не поспішати, розслабитися, виявити увагу до оточення, постаратися зрозуміти своїх партнерів.

СКОРПІОН

Ви неймовірно привабливі для представників протилежної статі, тому грудень буде насичений різними авантюрами та любовними пригодами. Романтика сприяє натхненню, тому для творчих людей дуже плідний період. Вдалий час для спілкування з цікавими людьми, недовгих подорожей, нових знайомств, зустрічей друзями. Ймовірно, на розваги ви витратите більше грошей, ніж розраховували, зате зробите це із задоволенням.

СТРІЛЕЦЬ

Вас переповнюють враження та ідеї, пов'язані з новими людьми, які нещодавно увійшли до вашого життя. Особливо сприятливою є перша декада грудня – плануйте на цей час зустрічі з важливими для вас людьми. Місяць сприятливий для відкриття сімейного бізнесу, вирішення питань, що стосуються місця проживання та майна. Зосередьтеся на найголовнішому і добре попрацюйте над стосунками — тоді цей місяць принесе вам багато приємних емоцій і щасливих поворотів подій.

КОЗОРІГ

Прекрасний місяць для подорожей, особливо якщо ви поїдете до нової для вас країни. Десь далеко від місця проживання ви можете зустріти свого ідеального партнера. Період кохання та захоплень, самотні Козороги мають шанс налагодити особисте життя. Гарний місяць для того, щоб мати сім'ю, а може, зустріти незнайомця або незнайомку, які з часом стануть для вас найближчими людьми. Зверніть увагу на сім'ю, дітей, батьків – їм дуже потрібна ваша увага.

ВОДОЛІЙ

Вас переповнює неспокійна енергія, з'являються несподівані здібності. Будучи захоплені новими почуттями, що виникли цього місяця, ви раптом виявляєте, що хочете змінити свою незалежність на сімейне вогнище. Настав час дещо зменшити темп і зайнятися особистим життям, дозволити собі приємні романтичні зустрічі. Для сімейних взаємин менш сприятливий період, оскільки хочеться нових вражень, які можуть неприємно позначитися на наявному шлюбному союзі або партнерських зв'язках.

РИБИ

Ви ясно відчуваєте, що у вашому житті щось починається і хвилюєтесь через це. Сидіти та не діяти зараз просто неможливо. Можливо, вам треба провести більше часу з тими, хто вам дорогий: їхня підтримка стане в пригоді вам в наступному місяці. Якщо ви шукаєте партнера, абсолютно нормально, якщо ви захочете трохи відволіктися і випробувати нові емоції. Якщо є можливість – мандруйте, відвідуйте цікаві місця. Саме тут можлива зустріч, яка змінить ваше життя.

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