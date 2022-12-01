«Альфа-Банк» програв судовий позов «Акордбанку»

Рішення відмовити у задоволенні позиву ухвалила суддя Людмила Шкурдова.

Суть претензії юристів «Альфа-Банку» – «неналежне виконання відповідачем умов генеральної угоди №Р-154/2017 від 29.09.2017 в частині здійснення продажу іноземної валюти в розмірі 8 000 000 доларів США Акціонерному товариству "Альфа-Банк" за угодою типу "СВОП" від 24.02.2022 за 228 047 264 грн».

Суддя Шкурдова вирішила залишити позов «Альфа-Банку» без задоволення.

Згідно з витягом з рішення суду, «позивачем за зустрічним позовом [Акордбанком] було належним чином обгрунтовано настання істотної зміни обставин, а саме введення військового стану через військову агресію Російської Федерації, внаслідок якої було введено заборону Національного банку України здійснювати валютні операції, учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в Російській Федерації, а також збільшення курсу на більш як 20%».

«Судовий збір в сумі 2481 грн залишити за позивачем. Зустрічний позов Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Акордбанк" до Акціонерного товариства "Альфа-Банк" про розірвання угоди типу "СВОП", яку було укладено Акціонерним товариством "Альфа-Банк" та Публічним акціонерним товариством "Комерційний Банк "Акордбанк" 22.02.2022 в межах генеральної угоди № Р-154/2017 від 29.09.2017 - задовольнити повністю», - йдеться у рішенні.

При цьому згадана вище угода буде розірвана.

«Рішення господарського суду набирає законної сили через 20 днів з моменту виготовлення повного тексту рішення в разі не оскарження його в установленому порядку. Рішення може бути оскаржене в 20-денний строк до Північного апеляційного господарського суду. Повний текст рішення складено та підписано 24 листопада 2022 року», - постановила суддя.

Згідно з рішенням РНБО України до фізичних осіб–власників істотної участі в окремих банках України, зокрема АТ “АЛЬФА-БАНК”, застосовані персональні санкції. В тому числі, діє санкція “блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними”.