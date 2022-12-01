"Альфа-Банк" проиграл судебный иск "Аккордбанку"

Решение отказать в удовлетворении иска приняла судья Людмила Шкурдова.

Суть претензии юристов «Альфа-Банка» – «ненадлежащее исполнение ответчиком условий генерального соглашения №Р-154/2017 от 29.09.2017 по части осуществления продажи иностранной валюты в размере 8 000 000 долларов США Акционерному обществу "Альфа-Банк" по соглашению СВОП" от 24.02.2022 за 228 047 264 грн».

Судья Шкурдова решила оставить иск "Альфа-Банка" без удовлетворения.

Согласно выписке из решения суда, «истцом по встречному иску [Аккордбанком] было должным образом обосновано наступление существенного изменения обстоятельств, а именно введение военного положения из-за военной агрессии Российской Федерации, в результате которой был введен запрет Национального банка Украины осуществлять валютные операции, участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение (зарегистрированное/постоянно проживающее) в Российской Федерации, а также увеличение курса на более чем 20%».

«Судебный сбор в сумме 2481 грн оставить на истце. Встречный иск Публичного акционерного общества "Коммерческий Банк "Аккордбанк" к Акционерному обществу "Альфа-Банк" о расторжении соглашения типа "СВОП", заключенный Акционерным обществом "Альфа-Банк" и Публичным акционерным обществом "Коммерческий Банк "Акордбанк" 22.02.2022 в рамках генерального соглашения № Р-154/2017 от 29.09.2017 – удовлетворить полностью», — говорится в решении.

При этом вышеупомянутое соглашение будет расторгнуто.

«Решение хозяйственного суда вступает в законную силу через 20 дней с момента подготовки полного текста решения в случае не обжалования его в установленном порядке. Решение может быть обжаловано в 20-дневный срок Северным апелляционным хозяйственным судом. Полный текст решения составлен и подписан 24 ноября 2022», — постановила судья.

Согласно решению СНБО Украины к физическим лицам-собственникам существенного участия в отдельных банках Украины, в частности АО "АЛЬФА-БАНК", применены персональные санкции. В том числе, действует санкция “блокирования активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные за содержанием воплощения права распоряжения ими”.