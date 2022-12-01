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Письмо с, вероятно, взрывчаткой поступило в посольство США в Мадриде

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1034
Время на прочтение
2 мин
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Письмо с, вероятно, взрывчаткой поступило в посольство США в Мадриде

Фото: Getty Images

Дорога у посольства перекрыта.

Посольство США в Мадриде получило письмо, похожее на пять писем-бомб, присланных в посольство Украины в Испании и другие места в стране.

Об этом сообщает Alarabiya News.

Испанская полиция подтвердила агентству Reuters, что в посольстве был перехвачен конверт, похожий на предыдущие письма-бомбы.

Дорога у посольства в испанской столице перекрыта, на месте находится полиция.

В Сети появилось видео с ситуацией возле дипломатического учреждения.

Что известно о письмах со взрывчатками в Испании

На территории посольства Украины в Мадриде 30 ноября раздался взрыв. Выяснилось, что неизвестные отправили пакет со взрывчаткой украинскому послу в Испании Сергею Погорельцеву. Его секретарша заподозрила опасность и вызвала охранника.

Похожий на предыдущий пакет в тот же день поступил в штаб-квартиру испанского производителя оружия Instalaza в Сарагосе. Компания производит РСЗО С90, которую Испания передавала Украине.

1 декабря стало известно, что в Мадриде обнаружили посылку с бомбой, адресованную спутниковому центру ЕС (SatCen ). Это ключевое учреждение в предоставлении стратегической информации ВСУ в войне.

Взрывчатку нашли и в письмах на имя премьера Испании Педро Санчеса.

В украинском посольстве в Мадриде взрыв - стартовало расследование

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Дата публикации
Просмотры
1034
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