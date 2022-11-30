Хорватия – Бельгия: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Сборная Бельгии будет бороться за место в плей-офф против действующих финалистов чемпионата мира.

В четверг, 1 декабря, в матче 3-го тура группы F чемпионата мира-2022 по футболу сборная Хорватии сыграет с национальной командой Бельгии.

Поединок состоится на стадионе Ахмед бин Али в Аль-Райяне. Начало встречи – в 17.00 по киевскому времени.

В первых двух турах хорватская сборная заработала 4 очка: расписала безголевую ничью из Марокко (0:0) и разгромила Канаду (4:1).

Бельгийцы перед заключительным туром имеют в своем активе 3 балла. На старте турнира они минимально победили Канаду (1:0), после чего уступили Марокко (0:2).

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Где смотреть матч Хорватия – Бельгия

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Хорватия – Бельгия

По мнению специалистов, шансы на победу в поединке примерно равны. На победу хорватов можно поставить с коэффициентом 2,65. Ничья – 3,35. Триумф бельгийцев оценивается в 2,75.

В параллельном матче 3-го тура этого квартета сразятся Канада и Марокко. Этот поединок также начнется в 17.00 по киевскому времени.

В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.

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