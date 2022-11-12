Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Дві найсильніші команди кожного квартету вийдуть до плейоф Мундіалю.
Від 20 листопада до 18 грудня в Катарі відбудеться Чемпіонат світу з футболу 2022 року.
У ньому візьмуть участь 32 національні збірні, які розподілені на 8 груп – по чотири команди в кожній.
До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.
Далі переможець турніру визначатиметься у протистояннях на виліт за підсумками одного матчу.
Зазначимо, що це буде остання світова першість з 32-ма командами. Вже на наступному Мундіалі, який 2026 року прийматимуть Канада, Мексика та США, кількість учасників зросте до 48 збірних.
|ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2022
ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|КАЛЕНДАР І РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ ЧС-2022
|1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ГРУПА A
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|КАТАР
|2
|ЕКВАДОР
|3
|СЕНЕГАЛ
|4
|НІДЕРЛАНДИ
ГРУПА B
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛІЯ
|2
|ІРАН
|3
|США
|4
|УЕЛЬС
ГРУПА C
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АРГЕНТИНА
|2
|САУДІВСЬКА АРАВІЯ
|3
|МЕКСИКА
|4
|ПОЛЬЩА
ГРУПА D
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФРАНЦІЯ
|2
|АВСТРАЛІЯ
|3
|ДАНІЯ
|4
|ТУНІС
ГРУПА E
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ІСПАНІЯ
|2
|КОСТА-РИКА
|3
|НІМЕЧЧИНА
|4
|ЯПОНІЯ
ГРУПА F
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГІЯ
|2
|КАНАДА
|3
|МАРОККО
|4
|ХОРВАТІЯ
ГРУПА G
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БРАЗИЛІЯ
|2
|СЕРБІЯ
|3
|ШВЕЙЦАРІЯ
|4
|КАМЕРУН
ГРУПА H
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОРТУГАЛІЯ
|2
|ГАНА
|3
|УРУГВАЙ
|4
|ПІВДЕННА КОРЕЯ
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