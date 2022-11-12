Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Дві найсильніші команди кожного квартету вийдуть до плейоф Мундіалю.

Від 20 листопада до 18 грудня в Катарі відбудеться Чемпіонат світу з футболу 2022 року.

У ньому візьмуть участь 32 національні збірні, які розподілені на 8 груп – по чотири команди в кожній.

Фото: fifa.com

До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

Далі переможець турніру визначатиметься у протистояннях на виліт за підсумками одного матчу.

Зазначимо, що це буде остання світова першість з 32-ма командами. Вже на наступному Мундіалі, який 2026 року прийматимуть Канада, Мексика та США, кількість учасників зросте до 48 збірних.

ГРУПА A

№ Команда І В Н П М О 1 КАТАР 2 ЕКВАДОР 3 СЕНЕГАЛ 4 НІДЕРЛАНДИ

ГРУПА B

№ Команда І В Н П М О 1 АНГЛІЯ 2 ІРАН 3 США 4 УЕЛЬС

ГРУПА C

№ Команда І В Н П М О 1 АРГЕНТИНА 2 САУДІВСЬКА АРАВІЯ 3 МЕКСИКА 4 ПОЛЬЩА

ГРУПА D

№ Команда І В Н П М О 1 ФРАНЦІЯ 2 АВСТРАЛІЯ 3 ДАНІЯ 4 ТУНІС

ГРУПА E

№ Команда І В Н П М О 1 ІСПАНІЯ 2 КОСТА-РИКА 3 НІМЕЧЧИНА 4 ЯПОНІЯ

ГРУПА F

№ Команда І В Н П М О 1 БЕЛЬГІЯ 2 КАНАДА 3 МАРОККО 4 ХОРВАТІЯ

ГРУПА G

№ Команда І В Н П М О 1 БРАЗИЛІЯ 2 СЕРБІЯ 3 ШВЕЙЦАРІЯ 4 КАМЕРУН

ГРУПА H

№ Команда І В Н П М О 1 ПОРТУГАЛІЯ 2 ГАНА 3 УРУГВАЙ 4 ПІВДЕННА КОРЕЯ

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