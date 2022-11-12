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Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
66
Час на прочитання
2 хв
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Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Фото: Associated Press

Дві найсильніші команди кожного квартету вийдуть до плейоф Мундіалю.

Від 20 листопада до 18 грудня в Катарі відбудеться Чемпіонат світу з футболу 2022 року.

У ньому візьмуть участь 32 національні збірні, які розподілені на 8 груп – по чотири команди в кожній.

© fifa.com
Фото: fifa.com

До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

Далі переможець турніру визначатиметься у протистояннях на виліт за підсумками одного матчу.

Зазначимо, що це буде остання світова першість з 32-ма командами. Вже на наступному Мундіалі, який 2026 року прийматимуть Канада, Мексика та США, кількість учасників зросте до 48 збірних.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2022
ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
КАЛЕНДАР І РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ ЧС-2022
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР

ГРУПА A

Команда І В Н П М О
1 КАТАР            
2 ЕКВАДОР            
3 СЕНЕГАЛ            
4 НІДЕРЛАНДИ            

ГРУПА B

Команда І В Н П М О
1 АНГЛІЯ            
2 ІРАН            
3 США            
4 УЕЛЬС            

ГРУПА C

Команда І В Н П М О
1 АРГЕНТИНА            
2 САУДІВСЬКА АРАВІЯ            
3 МЕКСИКА            
4 ПОЛЬЩА            

ГРУПА D

Команда І В Н П М О
1 ФРАНЦІЯ            
2 АВСТРАЛІЯ            
3 ДАНІЯ            
4 ТУНІС            

ГРУПА E

Команда І В Н П М О
1 ІСПАНІЯ            
2 КОСТА-РИКА            
3 НІМЕЧЧИНА            
4 ЯПОНІЯ            

ГРУПА F

Команда І В Н П М О
1 БЕЛЬГІЯ            
2 КАНАДА            
3 МАРОККО            
4 ХОРВАТІЯ            

ГРУПА G

Команда І В Н П М О
1 БРАЗИЛІЯ            
2 СЕРБІЯ            
3 ШВЕЙЦАРІЯ            
4 КАМЕРУН            

ГРУПА H

Команда І В Н П М О
1 ПОРТУГАЛІЯ            
2 ГАНА            
3 УРУГВАЙ            
4 ПІВДЕННА КОРЕЯ            

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
66
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