Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів

Дата публікації
Перегляди
346
Час на прочитання
4 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів

Фото: Associated Press

До вашої уваги розклад та результати усіх поєдинків фінальної стадії Мундіалю, який прийматиме Катар.

Від 20 листопада до 18 грудня в Катарі відбудеться Чемпіонат світу-2022. Це буде 22-га в історії планетарна першість з футболу.

У фінальній частині Мундіалю візьмуть участь 32 національні збірні, які розподілені на 8 груп по чотири команди в кожній. До плейоф вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

У матчі-відкритті Катар, який отримав право виступити на Чемпіонаті світу як господар турніру, 20 листопада зустрінеться з Еквадором.

Фінальний поєдинок запланований на 18 грудня на Національному стадіоні у Лусаїлі, що вміщує 80 тисяч глядачів.

Чемпіонат світу з футболу вперше в історії відбудеться на Близькому Сході. Також він стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени й взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні - липні сягає позначки понад 40 градусів.

Зазначимо, що це буде остання світова першість з 32 командами. Вже на наступному Мундіалі, який 2026 року прийматимуть Канада, Мексика та США, кількість учасників зросте до 48 збірних.

Нагадаємо, збірна України не змогла пробитися на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ-2022
Фінальний турнір. Груповий етап

ТУР 1
Неділя, 20 листопада
Група А 18:00 КАТАР _:_  ЕКВАДОР  
Понеділок, 21 листопада
Група B 15:00 АНГЛІЯ _:_ ІРАН
Група А 18:00 СЕНЕГАЛ _:_ НІДЕРЛАНДИ  
Група B 21:00 США _:_ УЕЛЬС
Вівторок, 22 листопада
Група C 12:00 АРГЕНТИНА _:_ САУДІВСЬКА АРАВІЯ
Група D 15:00 ДАНІЯ _:_ ТУНІС
Група C 18:00 МЕКСИКА _:_ ПОЛЬЩА
Група D 21:00 ФРАНЦІЯ _:_ АВСТРАЛІЯ  
Середа, 23 листопада
Група F 12:00 МАРОККО _:_ ХОРВАТІЯ  
Група E 15:00 НІМЕЧЧИНА _:_ ЯПОНІЯ
Група E 18:00 ІСПАНІЯ _:_ КОСТА-РИКА
Група F 21:00 БЕЛЬГІЯ _:_ КАНАДА
Четвер, 24 листопада
Група G 12:00 ШВЕЙЦАРІЯ _:_ КАМЕРУН  
Група H 15:00 УРУГВАЙ _:_ ПІВДЕННА КОРЕЯ
Група H 18:00 ПОРТУГАЛІЯ _:_ ГАНА
Група G 21:00 БРАЗИЛІЯ _:_ СЕРБІЯ

ТУР 2
П'ятниця, 25 листопада
Група B 12:00 УЕЛЬС _:_ ІРАН  
Група А 15:00 КАТАР _:_ СЕНЕГАЛ
Група А 18:00 НІДЕРЛАНДИ _:_ ЕКВАДОР
Група B 21:00 АНГЛІЯ _:_ США
Субота, 26 листопада
Група D 12:00 ТУНІС _:_ АВСТРАЛІЯ  
Група C 15:00 ПОЛЬЩА _:_ САУДІВСЬКА АРАВІЯ
Група D 18:00 ФРАНЦІЯ _:_ ДАНІЯ
Група C 21:00 АРГЕНТИНА _:_ МЕКСИКА
Неділя, 27 листопада
Група E 12:00 ЯПОНІЯ _:_ КОСТА-РИКА  
Група F 15:00 БЕЛЬГІЯ _:_ МАРОККО
Група F 18:00 ХОРВАТІЯ _:_ КАНАДА
Група E 21:00 ІСПАНІЯ _:_ НІМЕЧЧИНА
Понеділок, 28 листопада
Група G 12:00 КАМЕРУН _:_ СЕРБІЯ  
Група H 15:00 ПІВДЕННА КОРЕЯ _:_ ГАНА
Група G 18:00 БРАЗИЛІЯ _:_ ШВЕЙЦАРІЯ
Група H 21:00 ПОРТУГАЛІЯ _:_ УРУГВАЙ

ТУР 3
Вівторок, 29 листопада
Група А 17:00 ЕКВАДОР _:_ СЕНЕГАЛ  
Група А 17:00 НІДЕРЛАНДИ _:_ КАТАР
Група B 21:00 ІРАН _:_ США
Група B 21:00 УЕЛЬС _:_ АНГЛІЯ
Середа, 30 листопада
Група D 17:00 ТУНІС _:_ ФРАНЦІЯ  
Група D 17:00 АВСТРАЛІЯ _:_ ДАНІЯ
Група C 21:00 ПОЛЬЩА _:_ АРГЕНТИНА
Група C 21:00 САУДІВСЬКА АРАВІЯ _:_ МЕКСИКА
Четвер, 1 грудня
Група F 17:00 ХОРВАТІЯ _:_ БЕЛЬГІЯ  
Група F 17:00 КАНАДА _:_ МАРОККО
Група E 21:00 ЯПОНІЯ _:_ ІСПАНІЯ
Група E 21:00 КОСТА-РИКА _:_ НІМЕЧЧИНА
П'ятниця, 2 грудня
Група H 17:00 ПІВДЕННА КОРЕЯ _:_ ПОРТУГАЛІЯ  
Група H 17:00 ГАНА _:_ УРУГВАЙ
Група G 21:00 СЕРБІЯ _:_ ШВЕЙЦАРІЯ
Група G 21:00 КАМЕРУН _:_ БРАЗИЛІЯ
 

ПЛЕЙОФ

1/8 ФІНАЛУ
Субота, 3 грудня
1 17:00 1A   _:_   2B
2 21:00 1C   _:_   2D
Неділя, 4 грудня
3 17:00 1D   _:_   2C
4 21:00 1B   _:_   2A
Понеділок, 5 грудня
5 17:00 1E   _:_   2F
6 21:00 1G   _:_   2H
Вівторок, 6 грудня
7 17:00 1F   _:_   2E
8 21:00 1H   _:_   2G

1/4 ФІНАЛУ
П'ятниця, 9 грудня
1 17:00 1E / 2F   _:_   1G / 2H
2 21:00 1A / 2B   _:_   1C / 2D
Субота, 10 грудня
3 17:00 1F / 2E   _:_   1H / 2G
4 21:00 1B / 2A   _:_   1D / 2C

1/2 ФІНАЛУ
Вівторок, 13 грудня
1 21:00 1A / 2B - 1C / 2D   _:_   1E / 2F - 1G / 2H
 
Середа, 14 грудня
2 21:00 1B / 2A - 1D / 2C   _:_   1F / 2E - 1H / 2G

МАТЧ ЗА ТРЕТЄ МІСЦЕ
Субота, 17 грудня
  17:00     _:_    
 

ФІНАЛ
Неділя, 18 грудня
  17:00     _:_    

Повʼязані теми:

Наступна публікація