Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів

До вашої уваги розклад та результати усіх поєдинків фінальної стадії Мундіалю, який прийматиме Катар.

Від 20 листопада до 18 грудня в Катарі відбудеться Чемпіонат світу-2022. Це буде 22-га в історії планетарна першість з футболу.

У фінальній частині Мундіалю візьмуть участь 32 національні збірні, які розподілені на 8 груп по чотири команди в кожній. До плейоф вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

У матчі-відкритті Катар, який отримав право виступити на Чемпіонаті світу як господар турніру, 20 листопада зустрінеться з Еквадором.

Фінальний поєдинок запланований на 18 грудня на Національному стадіоні у Лусаїлі, що вміщує 80 тисяч глядачів.

Чемпіонат світу з футболу вперше в історії відбудеться на Близькому Сході. Також він стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени й взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні - липні сягає позначки понад 40 градусів.

Зазначимо, що це буде остання світова першість з 32 командами. Вже на наступному Мундіалі, який 2026 року прийматимуть Канада, Мексика та США, кількість учасників зросте до 48 збірних.

Нагадаємо, збірна України не змогла пробитися на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.