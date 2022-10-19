Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів

До вашої уваги розклад та результати усіх поєдинків фінальної стадії Мундіалю, який прийматиме Катар.
Від 20 листопада до 18 грудня в Катарі відбудеться Чемпіонат світу-2022. Це буде 22-га в історії планетарна першість з футболу.
У фінальній частині Мундіалю візьмуть участь 32 національні збірні, які розподілені на 8 груп по чотири команди в кожній. До плейоф вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.
У матчі-відкритті Катар, який отримав право виступити на Чемпіонаті світу як господар турніру, 20 листопада зустрінеться з Еквадором.
Фінальний поєдинок запланований на 18 грудня на Національному стадіоні у Лусаїлі, що вміщує 80 тисяч глядачів.
Чемпіонат світу з футболу вперше в історії відбудеться на Близькому Сході. Також він стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени й взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні - липні сягає позначки понад 40 градусів.
Зазначимо, що це буде остання світова першість з 32 командами. Вже на наступному Мундіалі, який 2026 року прийматимуть Канада, Мексика та США, кількість учасників зросте до 48 збірних.
Нагадаємо, збірна України не змогла пробитися на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.
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ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ-2022
|Фінальний турнір. Груповий етап
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ТУР 1
|Неділя, 20 листопада
|Група А
|18:00
|КАТАР
|_:_
|ЕКВАДОР
|Понеділок, 21 листопада
|Група B
|15:00
|АНГЛІЯ
|_:_
|ІРАН
|Група А
|18:00
|СЕНЕГАЛ
|_:_
|НІДЕРЛАНДИ
|Група B
|21:00
|США
|_:_
|УЕЛЬС
|Вівторок, 22 листопада
|Група C
|12:00
|АРГЕНТИНА
|_:_
|САУДІВСЬКА АРАВІЯ
|Група D
|15:00
|ДАНІЯ
|_:_
|ТУНІС
|Група C
|18:00
|МЕКСИКА
|_:_
|ПОЛЬЩА
|Група D
|21:00
|ФРАНЦІЯ
|_:_
|АВСТРАЛІЯ
|Середа, 23 листопада
|Група F
|12:00
|МАРОККО
|_:_
|ХОРВАТІЯ
|Група E
|15:00
|НІМЕЧЧИНА
|_:_
|ЯПОНІЯ
|Група E
|18:00
|ІСПАНІЯ
|_:_
|КОСТА-РИКА
|Група F
|21:00
|БЕЛЬГІЯ
|_:_
|КАНАДА
|Четвер, 24 листопада
|Група G
|12:00
|ШВЕЙЦАРІЯ
|_:_
|КАМЕРУН
|Група H
|15:00
|УРУГВАЙ
|_:_
|ПІВДЕННА КОРЕЯ
|Група H
|18:00
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|ГАНА
|Група G
|21:00
|БРАЗИЛІЯ
|_:_
|СЕРБІЯ
|
ТУР 2
|П'ятниця, 25 листопада
|Група B
|12:00
|УЕЛЬС
|_:_
|ІРАН
|Група А
|15:00
|КАТАР
|_:_
|СЕНЕГАЛ
|Група А
|18:00
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|ЕКВАДОР
|Група B
|21:00
|АНГЛІЯ
|_:_
|США
|Субота, 26 листопада
|Група D
|12:00
|ТУНІС
|_:_
|АВСТРАЛІЯ
|Група C
|15:00
|ПОЛЬЩА
|_:_
|САУДІВСЬКА АРАВІЯ
|Група D
|18:00
|ФРАНЦІЯ
|_:_
|ДАНІЯ
|Група C
|21:00
|АРГЕНТИНА
|_:_
|МЕКСИКА
|Неділя, 27 листопада
|Група E
|12:00
|ЯПОНІЯ
|_:_
|КОСТА-РИКА
|Група F
|15:00
|БЕЛЬГІЯ
|_:_
|МАРОККО
|Група F
|18:00
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|КАНАДА
|Група E
|21:00
|ІСПАНІЯ
|_:_
|НІМЕЧЧИНА
|Понеділок, 28 листопада
|Група G
|12:00
|КАМЕРУН
|_:_
|СЕРБІЯ
|Група H
|15:00
|ПІВДЕННА КОРЕЯ
|_:_
|ГАНА
|Група G
|18:00
|БРАЗИЛІЯ
|_:_
|ШВЕЙЦАРІЯ
|Група H
|21:00
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|УРУГВАЙ
|
ТУР 3
|Вівторок, 29 листопада
|Група А
|17:00
|ЕКВАДОР
|_:_
|СЕНЕГАЛ
|Група А
|17:00
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|КАТАР
|Група B
|21:00
|ІРАН
|_:_
|США
|Група B
|21:00
|УЕЛЬС
|_:_
|АНГЛІЯ
|Середа, 30 листопада
|Група D
|17:00
|ТУНІС
|_:_
|ФРАНЦІЯ
|Група D
|17:00
|АВСТРАЛІЯ
|_:_
|ДАНІЯ
|Група C
|21:00
|ПОЛЬЩА
|_:_
|АРГЕНТИНА
|Група C
|21:00
|САУДІВСЬКА АРАВІЯ
|_:_
|МЕКСИКА
|Четвер, 1 грудня
|Група F
|17:00
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|БЕЛЬГІЯ
|Група F
|17:00
|КАНАДА
|_:_
|МАРОККО
|Група E
|21:00
|ЯПОНІЯ
|_:_
|ІСПАНІЯ
|Група E
|21:00
|КОСТА-РИКА
|_:_
|НІМЕЧЧИНА
|П'ятниця, 2 грудня
|Група H
|17:00
|ПІВДЕННА КОРЕЯ
|_:_
|ПОРТУГАЛІЯ
|Група H
|17:00
|ГАНА
|_:_
|УРУГВАЙ
|Група G
|21:00
|СЕРБІЯ
|_:_
|ШВЕЙЦАРІЯ
|Група G
|21:00
|КАМЕРУН
|_:_
|БРАЗИЛІЯ
|
ПЛЕЙОФ
|
1/8 ФІНАЛУ
|Субота, 3 грудня
|1
|17:00
|1A
|_:_
|2B
|2
|21:00
|1C
|_:_
|2D
|Неділя, 4 грудня
|3
|17:00
|1D
|_:_
|2C
|4
|21:00
|1B
|_:_
|2A
|Понеділок, 5 грудня
|5
|17:00
|1E
|_:_
|2F
|6
|21:00
|1G
|_:_
|2H
|Вівторок, 6 грудня
|7
|17:00
|1F
|_:_
|2E
|8
|21:00
|1H
|_:_
|2G
|
1/4 ФІНАЛУ
|П'ятниця, 9 грудня
|1
|17:00
|1E / 2F
|_:_
|1G / 2H
|2
|21:00
|1A / 2B
|_:_
|1C / 2D
|Субота, 10 грудня
|3
|17:00
|1F / 2E
|_:_
|1H / 2G
|4
|21:00
|1B / 2A
|_:_
|1D / 2C
|
1/2 ФІНАЛУ
|Вівторок, 13 грудня
|1
|21:00
|1A / 2B - 1C / 2D
|_:_
|1E / 2F - 1G / 2H
|Середа, 14 грудня
|2
|21:00
|1B / 2A - 1D / 2C
|_:_
|1F / 2E - 1H / 2G
|
МАТЧ ЗА ТРЕТЄ МІСЦЕ
|Субота, 17 грудня
|17:00
|_:_
|
ФІНАЛ
|Неділя, 18 грудня
|17:00
|_:_