У Вінницькій області під час повітряної тривоги чути звуки вибухів

Офіційної інформації щодо вибухів поки немає.

У Вінницькій області ввечері, 18 грудня, під час повітряної тривоги чути звуки вибухів.

Про це повідомляє "Суспільне".

Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили о 18:53. Після цього місцеві чули звуки, схожі на вибухи.

Офіційної інформації щодо цього наразі немає. За неофіційними даними, росіяни знову атакують Україну безпілотниками.

Ракетні обстріли України

Російські терористи від 24 лютого масовано обстрілюють територію України з усіх видів ракет. Окупанти знищують житлові будинки, цивільну інфраструктуру та військову.

Від 10 жовтня росіяни почали масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. Лише 16 грудня окупанти випустили по Україні 76 ракет, з яких 60 - вдалось збити. Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни використовували меншу кількість крилатих ракет повітряного базування і зробили акцент на "Калібри".

Читайте також: