Аргентина – Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022

Текстовий репортаж фінального поєдинку чемпіонату світу з футболу між збірними Аргентини та Франції.

У неділю, 18 грудня, збірна Аргентини зустрінеться з національною командою Франції у вирішальному матчі чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 17:00 за київським часом.

На старті ЧС-2022 аргентинці сенсаційно програли Саудівській Аравії (1:2), після чого перемогли Мексику (2:0) та Польщу (0:2). Це дозволило підопічним Ліонеля Скалоні з першого місця вийти до плейоф.

В 1/8 фіналу "альбіселесте" обіграли Австралію (2:1). У чвертьфіналі Лео Мессі та компанія вибили збірну Нідерландів – основний час матчу завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті тріумфували аргентинці.

У півфіналі "альбіселесте" розгромили національну команду Хорватії (3:0).

Французи на шляху до плейоф розгромили Австралію (4:1), перемогли Данію (2:1) та сенсаційно поступилися Тунісу (0:1), завершивши груповий етап на першому місці.

В 1/8 фіналу команда Дідьє Дешама перемогла Польщу (3:1), а у чвертьфіналі "Ле Бле" драматично здолали Англію (1:2).

У півфінальній зустрічі чинні чемпіони світу виявилися сильнішими за головну сенсацію Мундіалю – збірну Марокко (2:0).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція вирішального поєдинку світової першості.