Аргентина обіграла Австралію і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2022

У суботу, 3 грудня, збірна Аргентини перемогла національну команду Австралії у другому поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022. Матч завершився з рахунком 2:1 .

Аргентинці відкрили рахунок на 35-й хвилині матчу. Ліонель Мессі опинився вільним у штрафному майданчику завдяки передачі Ніколаса Отаменді, і безпомилково відправив м'яч у лівий нижній кут воріт. Для Мессі цей гол став першим у плейоф чемпіонатів світу.

На початку другого тайму Меттью Раян припустився жахливої помилки і Хуліан Альварес подвоїв перевагу Аргентини.

На 77-й хвилині Енцо Фернандес подарував Австралії взяття воріт, відзначившись автоголом.

Аргентина проходить у чвертьфінал ЧС-2022, де зустрінуться зі збірною Нідерландів, яка перемогла національну команду США. Австралійці завершили боротьбу на Мундіалі.

На шляху до плейоф ЧС-2022 аргентинці сенсаційно програли Саудівській Аравії (1:2), після чого перемогли Мексику (2:0) та Польщу (0:2). Набравши 6 очок, команда Ліонеля Скалоні виграла свою групу .

. Австралія на груповому етапі приємно здивувала. Стартувавши з поразки від Франції (4:1), австралійці далі обіграли Туніс (0:1) і Данію (1:0). Із шістьма балами "кенгуру" з другого місця вийшли до плейоф.

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