Аргентина обыграла Австралию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

В субботу, 3 декабря, сборная Аргентины победила национальную команду Австралии во втором поединке 1/8 финала чемпионата мира-2022. Матч завершился со счетом 2:1 .

Аргентинцы открыли счет на 35-й минуте матча. Лионель Месси оказался свободным в штрафной благодаря передаче Николаса Отаменди, и безошибочно отправил мяч в левый нижний угол ворот. Для Месси этот гол стал первым в плей-офф чемпионатов мира.

В начале второго тайма Мэттью Райан допустил ужасную ошибку и Хулиан Альварес удвоил преимущество Аргентины.

На 77-й минуте Энцо Фернандес подарил Австралии взятие ворот, отличившись автоголом.

Аргентина проходит в четвертьфинал ЧМ-2022, где встретятся со сборной Нидерландов, победившей национальную команду США. Австралийцы завершили борьбу на Мундиале.

На пути в плей-офф ЧМ-2022 аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), после чего победили Мексику (2:0) и Польшу (0:2). Набрав 6 очков, команда Лионеля Сколони выиграла свою группу .

. Австралия на групповом этапе приятно удивила. Стартовав с поражения от Франции (4:1), австралийцы дальше обыграли Тунис (0:1) и Данию (1:0). С шестью баллами "кенгуру" со второго места вышли в плей-офф.

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