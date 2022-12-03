Англия – Сенегал: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала ЧМ-2022

В воскресенье, 4 декабря, в четвертом матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Англии встретится с Сенегалом.

Поединок состоится на стадионе Эль-Байт в Эль-Хауре. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

Англия в рамках группового этапа уничтожила Иран (6:2), расписала ничью из США (0:0) и разгромила Уэльс (3:0).

Сенегал на пути в плей-офф уступил Нидерландам (0:2), а также победил Катар (1:3) и Эквадор (1:2).

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Где смотреть матч Англия – Сенегал

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Общественного, сайт Общественное Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Англия – Сенегал

Букмереры предсказывают победу в матче английской сборной. Ставки принимаются с коэффициентом 1,57. Ничья – 3,85. Вероятность победы Сенегала оценивается коэффициентом – 7,9.

На проход сборной Англии в 1/4 финала можно поставить с коэффициентом 1,21, Сенегала – 4,30.

Напомним, в четвертьфинале победитель пары Англия — Сенегал сразится с сильнейшим в дуэли Франция — Польша, которые свой матч 1/8 финала проведут также 4 декабря, но в 17:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция этого поединка будет доступна на нашем сайте.

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