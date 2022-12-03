Англія – Сенегал: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

У неділю, 4 грудня, у четвертому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії зустрінеться з Сенегалом.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Англія в рамках групового етапу знищила Іран (6:2), розписала нічию з США (0:0) та розгромила Уельс (3:0)

Сенегал на шляху до плейоф поступився Нідерландам (0:2), а також переміг Катар (1:3) та Еквадор (1:2).

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Де дивитися матч Англія – Сенегал

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Англія – Сенегал

Букмерери прогнозують перемогу у матчі англійської збірної. Ставки приймаються з коефіцієнтом 1,57. Нічия – 3,85. Імовірність перемоги Сенегалу оцінюєтся коефіцієнтом – 7,9.

На прохід збірної Англії до 1/4 фіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,21, Сенегалу – 4,30.

Нагадаємо, у чвертьфіналі переможець пари Англія – Сенегал битиметься із сильнішим в дуелі Франція – Польща, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 4 грудня, але о 17:00 за київським часом. Онлайн-трансляція цього поєдинку буде доступна на нашому сайті.

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