Вперше за 28 років: на ЧС-2022 встановили ще одне унікальне досягнення

У п'ятницю, 2 грудня, завершилися всі матчі групового етапу чемпіонату світу-2022, за підсумками яких стали відомі всі пари суперників 1/8 фіналу.

В ході групового раунду було встановлено унікальне досягнення – жодна із команд не змогла здобути три перемоги у трьох турах. Тобто максимальна кількість набраних очок збірними на чемпіонаті світу не склала дев’ять балів. Востаннє таке траплялося 28 років тому, на ЧС-1994.

Зазначимо, що по 7 очок у групах набрали Нідерланди, Англія та Марокко. Переважна кількість команд, що вийшли до плейоф, мають по шість очок. З п’ятьма балами до 1/8 фіналу вийшли США та Хорватія, з чотирма – Південна Корея, Іспанія та Польща.

Перший етап плейоф чемпіонату світу-2022 у Катарі відбудеться з 3 по 6 грудня.

У стартовому матчі 1/8 фіналу зустрінуться збірні Нідерландів та США. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.

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