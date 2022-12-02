Нідерланди – США: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Нідерландів та США.

У суботу, 3 грудня, у першому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Нідерландів зустрінеться з США.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Халіфа Інтернешнл" в Ер-Раяні. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Збірна Нідерландів на шляху до плейоф здолала Сенегал (0:2), зіграла внічию з Еквадором (1:1) та перемогла Катар (2:0).

Американці у груповому етапі розписали нічию з Уельсом (1:1) та Англією (0:0), а також мінімально перемогли Іран (0:1).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між нідерландцями та американцями.