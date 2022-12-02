Нидерланды – США: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и США.

В субботу, 3 декабря, в первом матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Нидерландов встретится с США.

Поединок состоится на стадионе "Халифа Интернешнл" в Эр-Раяне. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.

Сборная Нидерландов на пути к плей-офф одолела Сенегал (0:2), сыграла вничью с Эквадором (1:1) и победила Катар (2:0).

Американцы на групповом этапе расписали ничью с Уэльсом (1:1) и Англией (0:0), а также минимально победили Иран (0:1).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между нидерландцами и американцами.