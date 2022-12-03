ВСУ получат беспилотные БТРы THeMIS от Германии: что они умеют

Эти беспилотники предназначены для эвакуации раненых и не только.

Вскоре в Украину прибудут первые из 14 беспилотных наземных бронетранспортеров THeMIS в рамках военной помощи от Германии.

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров и рассказал больше об этой технике.

"Уже в скором времени Украина должна получить первые из 14 наземных беспилотников, созданных в Эстонии. Первые семь средств будут поставлены в Украину до конца этого года, остальные – во втором квартале 2023 года", – говорится в сообщении Назарова.

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Он показал видео, что эти наземные беспилотники можно использовать для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов или расчистки маршрутов движения.

Техника оборудована гибридным дизельно-электрическим двигателем. Благодаря своей мощности, THeMIS могут перевозить до 750 кг.

Такие бронетранспортеры также оснащены камерами – они позволяют проверять опасные зоны, чтобы не подвергать риску военных.

Управление беспилотником производится с помощью пульта дистанционного управления. Однако THeMIS можно и запрограммировать на самостоятельное передвижение между точками. Что касается скорости перемещения, то она достигает 25 км/ч.

Отметим, что первые аппараты THeMIS прибыли в Украину в сентябре. Их изготовила эстонская оборонная компания Milrem Robotics.

Напомним, Германия 1 декабря объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли, в том числе, 7 зенитных установок Gepard, 8 надводных беспилотников и другая техника.

Отметим, что президент Владимир Зеленский призвал Германию передать Украине ЗРК Patriot, что стало бы историческим решением, за которое канцлера ФРГ Олафа Шольца благодарили бы все поколения украинцев.

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