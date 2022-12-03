Допомога Україні: американські сенатори зберуться на секретний брифінг

Наступної середи американські сенатори проведуть закритий брифінг щодо України. Брифінг відбудеться на тлі запиту адміністрації Байдена на виділення Україні допомоги в розмірі $37 мільярдів, який може бути включений до масштабного комплексного пакетного законопроєкту про витрати на фінансування уряду, що має бути затверджений у термін до 16 грудня.

Про це повідомляє CNN.

Згідно з інформацією видання, запитувані кошти забезпечать Україні фінансову підтримку для забезпечення захищених статей видатків українського уряду, а також підтримку зброєю для ефективного захисту від російської агресії. Про це йдеться у листі директора Офісу менеджменту та бюджету Шаланди Янг, якого вона надіслала спікеру Палати представників Ненсі Пелосі. За її словами, Україна потребує збільшення допомоги.

Зокрема, йдеться про:

21,7 мільярда доларів для Міністерства оборони, які будуть витрачені на обладнання для України, поповнення запасів Міністерства оборони, а також на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

для Міністерства оборони, які будуть витрачені на обладнання для України, поповнення запасів Міністерства оборони, а також на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки. 14,5 мільярдів доларів для Державного департаменту на пряму бюджетну підтримку України, важливі інвестиції під час війни, допомогу в безпеці, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу.

для Державного департаменту на пряму бюджетну підтримку України, важливі інвестиції під час війни, допомогу в безпеці, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу. 626 мільйонів доларів для Міністерства енергетики на підтримку ядерної безпеки України та модернізацію стратегічного запасу нафти.

для Міністерства енергетики на підтримку ядерної безпеки України та модернізацію стратегічного запасу нафти. 900 мільйонів доларів для Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб для надання поточної допомоги в галузі охорони здоров’я та підтримки українців на деокупованих територіях.

Фінансова допомога Україні

Нагадаємо, 22 листопада США виділили Україні 4,5 мільярда доларів для підтримки держбюджету. Ці кошти спрямують на зарплати медикам, вчителям та на пенсії. 2 грудня Україна отримала від США першу частину гранту у 1,5 млрд доларів.: їх спрямують на пенсії та соцдопомогу.

Світовий банк повідомив, що виділив додаткові 500 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні задовольнити термінові потреби у видатках, спричинені повномасштабним вторгненням Росії та війною, що триває.

Європейська допомога: ЄС збільшує фінансування для України

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