Світовий банк виділив Україні додаткові 500 млн доларів: на що підуть гроші

Світовий банк повідомив, що виділив додаткові 500 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні задовольнити термінові потреби у видатках, спричинені повномасштабним вторгненням Росії та війною, що триває.

Про це повідомляє Reuters.

"Фінансування Міжнародним банком реконструкції та розвитку, основним кредитним підрозділом банку, було підтримано кредитними гарантіями на суму 500 мільйонів доларів від Великої Британії, які були оголошені 30 вересня", – йдеться у заяві банку.

Гроші виділили напередодні конференції з відновлення, яка відбудеться у вівторок, 25 жовтня у Берліні, де національні лідери, експерти з розвитку та генеральні директори обговорюватимуть, як відновити Україну після вторгнення Росії.

"Російське вторгнення продовжує спричиняти масове руйнування інфраструктури України, включно з мережами водопостачання, каналізації та електропостачання, саме з наближенням зими, що ще більше загрожує українцям. Нова частина фінансування, виплачена сьогодні, буде використана для підтримки основних державних послуг. Ми твердо підтримуємо український народ, коли він стикається з цією безпрецедентною кризою", - йдеться у заяві президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.

Зазначимо, Світовий банк мобілізував для України екстрене фінансування на загальну суму 13 мільярдів доларів, з яких 11,4 мільярда було повністю виплачено.

У заяві Світового банку, українського уряду та Європейської комісії йдеться, що вторгнення Росії завдало прямих збитків Україні станом на 1 червня понад 97 мільярдів доларів, але відбудова країни може коштувати майже 350 мільярдів доларів.

Опалювальний сезон в Україні

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін. Він почнеться як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8 °C.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що готовність України до опалювального сезону становить 88%. У першій декаді жовтня цей показник мав наблизитись до 100%.

Нідерланди планують виділити 70 мільйонів євро, щоб допомогти Україні забезпечити нормальний опалювальний сезон.

Читайте також: