РФ вивозить людей та обладнання з окупованого Херсона та перекидає "мобіків"

Окупанти вивозять усе і навіть викрали Інтернет-обладнання.
Росія продовжує евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Херсона. З правобережної частини міста в населені пункти Генічеськ та Скадовськ вже вивезли обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації.
Про це 25 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Окупанти викрали обладнання Інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал.
РФ припинила фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах на окупованій території. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства.
Крім того, у населений пункт Львове, на заміну евакуйованим колаборантам, перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб.
Нагадаємо, російські окупанти облаштовують оборонні позиції на Херсонщині та мінують берегову лінію, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.
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