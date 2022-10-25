РФ вивозить людей та обладнання з окупованого Херсона та перекидає "мобіків"

Окупанти вивозять усе і навіть викрали Інтернет-обладнання.

Росія продовжує евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Херсона. З правобережної частини міста в населені пункти Генічеськ та Скадовськ вже вивезли обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації.

Про це 25 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Окупанти викрали обладнання Інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал.

РФ припинила фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах на окупованій території. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства.

Крім того, у населений пункт Львове, на заміну евакуйованим колаборантам, перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб.

Нагадаємо, російські окупанти облаштовують оборонні позиції на Херсонщині та мінують берегову лінію, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.

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