За добу окупанти вбили сім мирних жителів Бахмута - Донецька ОВА

У Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинуло сім цивільних людей.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 24 жовтня стало відомо про 7 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами — у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 цивільних, які загинули під час окупації: 2 - у Дробишевому та 1 - у Ставках. Ще 3 людини за вчора отримали поранення", - написав очільник ОВА.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Нагадаємо, як повідомили в Генштабі ЗСУ, російська армія намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення та зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Продовжує вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу, 24 жовтня, Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар'їнка і Невельське Донецької області.

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