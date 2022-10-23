ЄС хоче запровадити "план Маршалла" для відбудови України: про що йдеться

На думку Шольца та Урсули фон дер Ляєн, у відновленні України мають брати участь як ЄС, так і "Велика сімка" (G7) та "партнери далеко за їхніми межами".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступили за створення 'плану Маршалла' для відбудови України.

Про це йдеться у статті Шольца і фон дер Ляйєн для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Для відновлення України від наслідків пов'язаної з війною потрібно створити "план Маршалла", в якому Європейський Союз відіграватиме особливу роль", - заявили Шольц та Урсула фон дер Ляєн.

Вони наголосили: вже зараз слід розпочати відновлювати зруйновані житла, школи, дороги, мости, інфраструктуру та енергопостачання.

"Окрім цієї невідкладної допомоги, ми маємо вже зараз думати про відновлення країни, навіть якщо мир ще здається далеким. Україні потрібна перспектива, що вона зможе знову економічно зростати, щойно закінчиться війна", – заявили вони.

Впоратися з відновленням України на тлі того, що збитки сягають щонайменше 350 млрд євро, не здатні самостійно ні сама Україна, ні її окремі партнери.

"Безумовно, до цього мають доєднатися міжнародні фінансові інститути та провідні міжнародні організації. І у довгостроковій перспективі буде важливо, аби приватні донори та компанії інвестували у відновлення України", – підкреслили вони.

Нагадаємо, із початком повномасштабної війни Росії проти України досягнення енергонезалежності ЄС від РФ прогнозувалося до 2027 року. Однак Євросоюз успішно досяг енергетичної незалежності від Росії вже під час війни в Україні.

Ставка Путіна на газовий шантаж не спрацювала. Ба більше - Німеччині вдалося позбутися залежності від російських енергоносіїв.

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