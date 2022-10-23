ЕС хочет ввести "план Маршалла" для восстановления Украины: о чем идет речь

По мнению Шольца и Урсулы фон дер Ляен, в восстановлении Украины должны участвовать как ЕС, так и "Большая семерка" (G7) и "партнеры далеко за их пределами".

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выступили за создание плана Маршалла для восстановления Украины.

Об этом говорится в статье Шольца и фон дер Ляйен для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Для восстановления Украины от последствий связанной с войной нужно создать план Маршалла, в котором Европейский Союз будет играть особую роль", — заявили Шольц и Урсула фон дер Ляен.

Они отметили: уже сейчас следует начать восстанавливать разрушенные жилища, школы, дороги, мосты, инфраструктуру и энергоснабжение.

"Помимо этой неотложной помощи, мы должны уже сейчас думать о восстановлении страны, даже если мир еще кажется далеким. Украине нужна перспектива, что она сможет снова экономически расти, как только закончится война", — заявили они.

Справиться с восстановлением Украины на фоне того, что ущерб достигает минимум 350 млрд евро, не способны самостоятельно ни сама Украина, ни ее отдельные партнеры.

"Безусловно, к этому должны присоединиться международные финансовые институты и ведущие международные организации. И в долгосрочной перспективе важно, чтобы частные доноры и компании инвестировали в восстановление Украины", — подчеркнули они.

Напомним, с началом полномасштабной войны России против Украины достижение энергонезависимости ЕС от РФ прогнозировалось до 2027 года. Однако Евросоюз успешно добился энергетической независимости от России уже во время войны в Украине.

Ставка Путина на газовый шантаж не сработала. Более того, Германии удалось избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

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