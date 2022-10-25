Пригожин "завербував" Гіркіна у добровольчий батальйон ПВК "Вагнер" - ISW

Пригожин збирає добровольчий батальйон, до якого вже прилаштувався Ігор Гіркін-Стрєлков.

"Кухар Путіна" Євген Пригожин продовжує збирати до свого ПВК "Вагнер" вояків. Зараз він створює добровольчий батальйон, до якого вже рекрутувався Ігор Гіркін.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери повідомили, що Пригожин спонсорує формування добровольчого батальйону на базі Вагнера, куди вже завербували російського військового злочинця і колишнього офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна.

"Гіркін є запеклим критиком російського вищого військового командування та помітною фігурою серед російських ультранаціоналістів, які брали участь в анексії Криму чи незаконному захопленні РФ Донбасу в 2014 році. Військові блогери відзначають, що Гіркіну не дозволяла структура ЗС РФ сформувати свій власний добровольчий батальйон через відсутність постачання та інші бюрократичні обмеження, тоді як Пригожин має розкіш керувати силами Вагнера без прямого контролю з боку Міністерства оборони (МО) Росії", - йдеться в звіті Інституту.

Нагадаємо, українська розвідка обіцяє щедру винагороду тому, хто візьме у полон терориста Гіркіна. СБУ запропонувало 100 тисяч доларів за живого Ігоря Гіркіна.

В НАЗК повідомили, що тим, хто здасть Гіркіна і отримає за нього обіцяну нагороду, необхідно буде її задекларувати.

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