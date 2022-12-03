Помощь Украине: американские сенаторы соберутся на секретный брифинг

В следующую среду американские сенаторы проведут закрытый брифинг по Украине. Брифинг состоится на фоне запроса администрации Байдена на выделение Украине помощи в размере $37 миллиардов, который может быть включен в масштабный комплексный пакетный законопроект о расходах на финансирование правительства, который должен быть утвержден в срок до 16 декабря.

Об этом сообщает CNN.

Согласно информации издания, запрашиваемые средства обеспечат Украине финансовую поддержку для обеспечения защищенных статей расходов украинского правительства, а также оружием для эффективной защиты от российской агрессии. Об этом говорится в письме директора Офиса менеджмента и бюджета Шаланды Янг, который она направила спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. По ее словам, Украина нуждается в увеличении помощи.

В частности, речь идет о:

21,7 миллиардах долларов для Министерства обороны, которые будут потрачены на оборудование для Украины, пополнение запасов Министерства обороны, а также продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

для Министерства обороны, которые будут потрачены на оборудование для Украины, пополнение запасов Министерства обороны, а также продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки. 14,5 миллиарда долларов для Государственного департамента на прямую бюджетную поддержку Украины, важные инвестиции во время войны, помощь в безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь.

для Государственного департамента на прямую бюджетную поддержку Украины, важные инвестиции во время войны, помощь в безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь. 626 миллионов долларов для Министерства энергетики в поддержку ядерной безопасности Украины и модернизацию стратегического запаса нефти.

для Министерства энергетики в поддержку ядерной безопасности Украины и модернизацию стратегического запаса нефти. 900 миллионов долларов для Министерства здравоохранения и социальных служб по оказанию текущей помощи в области здравоохранения и поддержки украинцев на деоккупированных территориях.

Финансовая помощь Украине

Напомним, 22 ноября США выделили Украине 4,5 миллиарда долларов для поддержки госбюджета. Эти средства будут направлены на зарплаты медикам, учителям и на пенсии. 2 декабря Украина получила от США первую часть гранта в 1,5 млрд долларов: их направят на пенсии и соцпомощь.

Всемирный банк сообщил, что выделил дополнительные 500 миллионов долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить срочные потребности в расходах, вызванные полномасштабным вторжением России и продолжающейся войной.

Европейская помощь: ЕС увеличивает финансирование для Украины

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