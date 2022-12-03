Фьюри жестко пригрозил Чисори: "Ожидайте резню"

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя с Дереком Чисорой. Британец предсказывает невероятный поединок с соотечественником.

Об этом он сказал в интервью BT Sport.

"Завтра мы с Чисорой снова встретимся, и я собираюсь провести невероятный поединок. Что от меня ожидать завтра? Резня. Ожидайте настоящую резню завтра", – заявил Фьюри.

Поединок состоится 3 декабря на арене Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. Это будет третья встреча боксеров. Накануне соперники провели дуэль взглядов.

Также боксеры провели церемонию взвешивания. Фьюри оказался тяжелее своего оппонента более чем на три килограмма. Вес "Цыганского короля" — 121,85 кг, тогда как Чисора показал результат 118,22 кг.

В первом бою с Чисорой Фьюри одержал победу по единогласному решению судей. Во время второй встречи в ринге Дерек не смог продолжать сражение после десятого раунда.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. Последний свой бой он провел в ночь на 24 апреля 2022 года, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и защитил титул WBC.

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