Фьюри мощным нокаутом защитил чемпионский титул WBC (видео)

В ночь на 24 апреля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоялось боксерское шоу, главным событием которого стал поединок обладателя чемпионского пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри против Диллиана Уайта.

Британский чемпион, анонсировавший завершение карьеры после боя с "Похитителем трупов", проводил вторую защиту своего титула в противостоянии с соотечественником, который был обязательным претендентом на пояс.

С первых минут Фьюри уверенно контролировал ход поединка, работая с дистанции и методично "расстреливая" Уайта дальними ударами. Диллиан, в свою очередь, никак не мог нащупать ритм и свое расстояние, промахиваясь размашистыми ударами и теряясь в мечах.

Поединок завершился досрочно в 6-м раунде.

"Цыганский король" нокаутировал соперника правым апперкотом.

После победы чемпион подошел к соотечественнику и поддержал его после досрочного поражения.

Я был озабочен, пусть даже и уронил его. Я беспокоился о том, что ему позволят продолжить бой, но рефери принял правильное решение. Я привык быть ловким боксером. Теперь я действительно использую свой вес и позволяю соперникам почувствовать его. Это реально приносит дивиденды. .

Я разговаривал с Диллианом после боя. Я поцеловал его и обнял. Я сказал ему, что он станет чемпионом, но сейчас он встретился с лучшим. Люди будут говорить, что Уайт выглядел плохо. Я видел таких людей, которые никогда не надевали перчатки, но потом оставляли подобные комментарии. Идите и наденьте перчатки, а потом болтайте», – рассказал Фьюри на пресс-конференции.

Отметим, что Фьюри объявил, что поединок с Уайтом стал последним в его карьере.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

На счету 34-летнего Вайта 30 поединков: 28 побед (19 – нокаутом) и три поражения.

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