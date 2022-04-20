"Усик его раздавит": Фьюри предсказывает Джошуа фиаско в реванше с украинцем

"Цыганский король" сделал неутешительный прогноз для своего соотечественника.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, собравшийся завершить карьеру после боя с Диллианом Уайтом, высказался о поединке-реванше между украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

По мнению "Цыганского короля", предстоящая битва завершится убедительной победой Усика, что фактически поставит крест на карьере Эй Джея.

"Я расскажу вам, что и как произойдет. Так сказать, информация из первых уст. Если у Джошуа хватит яиц принять реванш, то он будет просто раздавлен. И все. Считайте, что на этом ему конец, его карьере конец.Три поражения. Спокойной ночи!Молодец, тебя избил средневес. Молодец, Джошуа, а теперь освободи место!

У Джошуа была возможность избежать очередного позора в бою с Усиком. Он мог убрать свое же дерьмо моими руками - я был готов не просто избить Усика, а еще и заплатить Джошуа отступные, чтобы он просто тихонько посидел в уголке. Почему он не пошел на это? Из-за жадности! Они решили, что я пойду на все что угодно ради боя за звание абсолютного чемпиона мира. Решили, что я в этом отчаянно нуждаюсь. Их дальнейшие требования были все смешнее - они требовали все больше и больше", - сказал Фьюри в интервью DAZN.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа Эдди Хирн назвал потенциальную дату и место реванша с Усиком. Вскоре о бое собираются объявить официально.

В ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой. В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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