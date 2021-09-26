Наследник Кличко: Усик сенсационно победил Джошуа и завоевал четыре пояса в супертяжелом весе

Состоялся один из самых ожидаемых поединков 2021 года.
Украинец Александр Усик единогласным решением судей победил чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO британец Энтони Джошуа и завоевал пояса, которыми тот владел.
Поединок прошел в достаточно осторожной манере. Но все же Усик чуть лучше начал бой, сразу же захватив инициативу. При этом ударов украинец выбрасывал не так много. Джошуа и вовсе действовал слишком инертно.
Почти в каждом раунде Александр был не намного, но все же лучше соперника, который смог попасть по украинцу за весь бой считанное число раз.
В финальных раундах преимущество Усика было уже ощутимым. В заключительной трехминутке от падения Энтони спас лишь гонг. Счет на судейских записках: 117–112, 116–112, 115–113.
Таким образом, Усик завоевал пояса IBF, WBO, WBA Super и IBO, которыми ранее владели братья Кличко.
From one Champ to another— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 25, 2021
Vitali x Oleksandr #JoshuaUsyk pic.twitter.com/kFpLVfoBcc
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.