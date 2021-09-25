Усик - Джошуа: онлайн-трансляция боя

Украинец сразится за чемпионские пояса в супертяжелом весе.
В субботу, 25 сентября, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне состоится бой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
Битва между украинцем и британцем начнется ориентировочно после 23:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Джошуа.
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- 34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.