Усик - Джошуа: онлайн-трансляція бою

Українець битиметься за чемпіонські пояси в надважкій вазі.
У суботу, 25 вересня, на стадіоні "Тоттенгем Готспур" в Лондоні відбудеться бій між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.
На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.
Битва між українцем і британцем розпочнеться орієнтовно після 23:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа.
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- 34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.
- На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.